Georgina Rodríguez impone tendencia con minifalda y lencería a la vista

Durante los últimos días las famosas nos han demostrado que las tendencias para los próximos meses son muchas y muy variadas, pero si hay algo en común entre cada una de ellas, es que lo revelador y con un toque atrevido dominará el mundo de la moda. ¿La razón?, que los vestidos, pantalones o blusas con transparencias y encaje ya son los favoritos del momento; sin embargo, no son los únicos, pues la lencería a la vista también ha ganado mucha popularidad.

En el pasado hemos visto a Karol G, Bella Hadid, Kendall y Kylie Jenner, tan sólo por mencionar algunos nombres, sumarse a esta tendencia que deja la lencería a la vista, pero ahora Georgina Rodríguez llegó a imponer su propio estilo sumándose a esta fiebre y con un look más relajado, pero igual de glamuroso. La mañana de este jueves, la modelo y empresaria compartió una nueva sesión de fotos para presumir su viaje a Madrid, España, y un outfit icónico se robó la atención de las redes sociales.

Desde su avión privado, Georgina Rodríguez demuestra que la lencería será tendencia este verano

A través de su cuenta oficial de Instagram, la también protagonista de un reality show compartió su look total black del día en el que volvió a demostrar que un estilo relajado y cómodo puede resultar muy glamuroso, además de sensual. Pues eligió un top deportivo, además de mangas con cuello alto y una minifalda cruzada con los que derrochó estilo y además demostró que las prendas para hacer ejercicio también pueden lucir chic.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de su look es que a pesar de un tiro alto de la minifalda, la novia de Cristiano Ronaldo dejó la lencería a la vista con un tiro extra alto a la altura de la cintura. Por supuesto, el resorte blanco con el nombre de la marca es el que marca la diferencia en la imagen, pues lo ayuda a resaltar; cabe destacar que esta no es una "nueva" tendencia, ya que desde la primavera pasada varias famosas han combinado sus bragas a la vista con faldas tableadas. ¿Te sumarías a esta tendencia?

Finalmente, para mantener la comodidad y elevar el look, Georgina Rodríguez apostó por llevar los clásicos tenis blancos que combinan con todo, además de calcetas largas que le dan un estilo más chic y hasta "old money" a una minifalda deportiva. Pero al tratarse de uno de los íconos de moda más importantes a nivel mundial, los accesorios no podían faltar en su atuendo para lucir preciosa y en esta ocasión lentes oscuros, joyas y una bolsa de color son suficientes.

¿Cómo dejar la lencería a la vista para lucir a la moda?

Como te adelantábamos, Georgina Rodríguez no es la única famosa que ha demostrado que la lencería irá a la vista este verano, pues varias famosas se han sumado a este estilo como el ideal para presumir un lado sensual sin perder de vista una imagen cómoda, elegante e incluso de gala. Por supuesto, existen trucos para lograrlo como puede ser dejar que el resorte de las bragas se vea, que la tanga destaque o que los bralettes de encaje se roben todo el protagonismo.

Así que si durante los próximos meses quieres sumarte a la tendencia de la lencería a la vista, no dudes en tomar inspiración ya sea de la protagonista de "Soy Georgina", o bien, de otras celebridades importantes que han demostrado que para lucir chic no siempre hay que ocultar la ropa interior. ¡Y conquista el verano con los mejores looks!