Tania Rincón tiene el vestido corto plateado ideal para una graduación

Las prendas con efecto metalizado son las preferidas del momento, en especial si se trata de los pantalones o de las chamarras; sin embargo, no son los únicos que se pueden usar en esta época del año para lucir al último grito de la moda, pues la fiebre por este estilo brillante también se verá mucho en los looks de graduación. Entre las muchas razones para apostar por esta tendencia destaca el glamur y es por ello que las graduadas o sus invitadas la pueden lucir.

Aunque los vestido largos son por excelencia la apuesta más chic para una graduación, lo cierto es que no son los únicos que se pueden lucir, ya que también es posible llevarlos en una versión corta y barata para no afectar la economía. Prueba de ello es el look que presumió Tania Rincón este lunes en el que se consigue la imagen más chic y juvenil de la temporada, por supuesto, sin desprenderse de la fiebre de los looks metalizados.

En vestido plateado y con mucho volumen, así se lució Tania Rincón

Por medio de du cuenta oficial de Instagram, la conductora de "Hoy" compartió el look perfecto para una celebración tan importante como las graduaciones, pero fiel a su estilo también se dejó ver con un vestido corto en color plateado extra brillante. ¿Le darías una oportunidad?, además de sumarse a la tendencia de lo metalizado, presumió otras apuestas del momento como es el caso de detalles en 3D para llenar el diseño de volumen.

De acuerdo con Tania Rincón, lo ideal es apostar por un minivestido entallado a la figura para resaltar la forma natural de cada tipo de cuerpo, pues esto es magnífico para elevar el look y conseguir una imagen muy elegante; sin embargo, la atención debe estar principalmente en la cintura, mientras que en la zona de la falda se puede llevar sutilmente holgada para ese toque moderno que toda graduada busca en una noche tan importante.

Aunque en más de una ocasión hemos visto a la conductora con prendas de escote strapless, en esta ocasión acompañó el corte con un par de tirantes muy finos que ayudan a crear un balance icónico con el volumen de la prenda. Y es que para la zona del busto, el diseño destaca por un extra de volumen con un fruncido en 3D y que puede ser el reemplazo perfecto al mismo efecto que durante la primavera se vio mucho con los floreados.

Para terminar con su cátedra de moda, Tania Rincón también apostó por un par de sandalias negras y con detalles plateados para mantener el mismo estilo del vestido corto. ¿Te animarías a llegar este outfit a una graduación?, aunque esta dupla de prenda con calzado ya es icónica, la famosa no dudó en agregar otros detalles que elevan el look como: