Olga Mafud presume las uñas con efecto 3D que serán tendencia

¡Nueva tendencia a la vista!, el verano aún no inicia, pero las tendencias que conquistarán la temporada ya están aquí, desde los looks que se pueden usar, pasando por las ideas de maquillaje más brillantes y hasta llegar con los diseños de manicura que nadie se puede perder por lo icónicos que resultan. Aunque ya destacan efecto como el ombré, el cromado o incluso los que brillan en la oscuridad, ahora todo parece indicar que las uñas en 3D están de regreso.

Así lo demostró la conductora de "Venga La Alegría Fin de Semana", Olga Mafud, quien renovó su diseño de uñas con un efecto en 3D que es ideal para lucir unas manos coloridas y con un toque divertido, es decir, dos de los estilos favoritos del verano. ¿La mejor parte?, es que esta dupla también ayuda a rejuvenecer las manos y hacerlas lucir como nunca, además que le darán el toque final am todo tipo de looks, incluyendo aquellos en traje de baño; sin embargo, no serán la apuesta más elegante para ir a la oficina.

¿Cuáles son las uñas en 3D? Olga Mafud da la muestra

En su última publicación de Instagram la conductora compartió el diseño de uñas que será tendencia esta temporada al mantener la fiebre por las uñas cortas y naturales, pues el efecto en 3D es el que le da un toque distintivo, llamativo y divertido a las manos. Así que si estás en búsqueda de diseños de uñas que puedas usar en los próximos meses, no dudes en tomar como inspiración la manicurra de Olga Mafud, ¡y ajustarla a tu estilo!

Lo anterior es precisamente lo que ha convertido a esta tendencia en la favorita del momento, pues se pueden elegir todo tipo de diseños en los que se usen flores, caritas felices, corazones o formas, pero cada uno de los detalles se puede ajustar a los gustos personales. Asimismo, los diseños con relieve que se elijan pueden lucir los esmaltes más coloridos y hasta con tonos neón, o bien, los más discretos y atemporales como el blanco y el negro. ¿Y tú cómo las usarías?

Una de las "malas" noticias es que a diferencia de otras tendencias de manicura es que para conseguir el efecto es indispensable dejarlo en manos de profesionales. ¿La razón?, que para lograr el relieve se necesita gel con el que se le da la forma correspondiente a tu diseño de uñas. A pesar de ello es importante destacar que lo primero que se debe de realizar es darle forma a las uñas cortas, ya sean cuadradas o de almendra, seguidas del diseño a mano alzada; como paso final hay que aplicar el gel transparente para darle el volumen necesario.

No olvides que puedes robarle el diseño de uñas a Olga Mafud. (Foto: IG @olgamafud)

La cátedra de belleza de Olga Mafud demuestra que esta tendencia colorida es magnífica para las uñas cortas, pues el tamaño resulta ideal para darle un extra de relueve y que luzca estético, además de discreto. Por supuesto, al tratarse de una tendencia juvenil, es normal que se quiera experimentar con otros estilos como es el stilleto que recientemente presumió Danna Paola.

Sin embargo, si eres de este segundo grupo que prefiere llevar las uñas largas, lo ideal es que no las satures demasiado para que se mantenga la armonía que convierte al efecto 3D en la apuesta más chic del verano. ¿Y tú, cómo las usarías?, recuerda que puedes experimentar con todos los estilos hasta encontrar el diseño que más se ajuste con tu personalidad, o bien, con otras tendencias como la fiebre del Barbiecore.