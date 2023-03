De Danna Paola a Paty Cantú, estos son los mensajes de las famosas durante el 8M

Este miércoles 8 de marzo (8M) se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha en la que no se busca recibir felicitaciones, sino abrir espacios para la reflexión y la manifestación ante las injusticias, desigualdades y violencias que viven las mujeres por su género y que no conocen fronteras, pues así como a las infancias, trabajadoras o profesionistas han denunciado algún caso que las ha vulnerado, las famosas también se suman a la lucha para alzar al voz y defender o luchar por los derechos que también les corresponden.

Desde la primera hora del 8M de 2023 famosas como Danna Paola, Paty Cantú, Cazzu, Ana Bárbara o Nath Campos han usado las redes sociales para contar sus experiencias, compartir sus mensajes para luchar por la igualdad que se merecen todas las mujeres e incluso recordar fotos de años pasados marchando por las calles y sosteniendo pancartas para sumarse al contingente y al movimiento feminista. A continuación compartimos algunas de las publicaciones que se leen en la red.

(Foto: @dannapaola)

Patty Cantú y la lista de famosas que enviaron mensajes con motivo del 8M

Las redes sociales se han llenado de mensajes de mujeres para mujeres, de apoyo, de lucha o de alzar la voz con una larga lista de demandas y una de las primeras en compartirlos fue la cantante Paty Cantú, quien por medio de un reel de Instagram compartió una foto suya sosteniendo un cartel con la leyenda "no quiero vivir esperando mi turno", mientras está rodeada de otras mujeres en lo que parece ser una manifestación. Por otro lado, agregó más imágenes del movimiento feminista y no dudó en agregar la canción sobre el machismo "Tú sabes quién eres".

Por su parte, Danna Paola también se sumó a la lucha recordando su canción "Calla tú" para acompañar la foto de una pancarta en el que se lee "calladita no me veo más bonita"; mientras que en una historia de Instagram también compartió el mensaje de "por todas, nuestra lucha sigue, no nos quedamos calladas nunca más" para acompañar el video que se viralizó de Yesenia Zamudio tras el asesinato de su hija.

Otra de las publicaciones que llamaron la atención en rede fue la de Laura G, quien con motivo del 8M aprovechó para decir: "ahora entiendo que la lucha continua todos los días y no se va a detener", en una publicación en la que acompañó una serie de puntos clave y derechos que las mujeres han conseguido gracias a la lucha de otras.

(Foto: @patycantu)

Nath Campos y Sasha Sokol recuerdan las agresiones que vivieron

A los mensajes que empoderan y que muchas veces se acompañan de los testimonios de las víctimas, también se sumó Sasha Sokol, quien no dudó en recordar su valentía de hace un año cuando alzó la voz y reconoció "públicamente la relación asimétrica y abusiva que viví cuando era niña", haciendo referencia a Luis de Llano. Además, agregó que el silencio de las niñas o mujeres agredidas no debe de ser un escondite.

"En este tiempo he descubierto mucho. Por ejemplo, que no estoy sola y que quienes me creen me fortalecen; pero también que falta mucho por hacer para que la sociedad respalde a las víctimas.

He tenido que enfrentar muchas cosas, como la vergüenza de haber sido abusada, la desvergüenza de un abusador que se siente intocable y la revictimización por parte de quienes cuestionan mi historia", escribió Sasha Sokol en Instagram.

(Foto: @andrealegarreta)

Otro de los testimonios que más fuerza ha tomado en las últimas horas de este 8M es el de Nath Campos, quien hace un par de años contó su historia y reveló el nombre de su agresor, otro creador de contenido, con quien mantenía una amistad. El caso escaló tanto que el youtuber Rix terminó por declararse culpable de los cargos interpuestos en su contra, aunque más tarde salió de la cárcel bajo libertad condicional.

Y este Día Internacional de la Mujer, la influencer aprovechó para recordar que marzo es un mes que vive con mucha dificultad. "Soy una persona que vive con ansiedad y depresión, y soy una mujer que ha vivido abuso sexual. Entonces intento llevarla con mucha calma este mes", dijo al iniciar el video en el que también habló sobre la salud mental por lo que esta fecha despierta tanto en ella como en otras mujeres.

"Sé que muchas no se sienten física o emocionalmente capaces para marchar este 8M, otras simplemente no pueden; no las hace mejores o peores feministas por poner su bienestar primero. No existe el feministómetro", dijo.

(Foto: @ester_exposito)

Así se vieron otros mensajes con motivo del 8M

Por su parte, Ana Bárbara también se sumó al Día Internacional de la Mujer con un mensaje que tocó a sus seguidores de Instagram: "Hoy y siempre debemos estar unidas, sentirnos orgullosas por lo que somos, nuestros logros en lo que nos dedicamos y si en la vida nos caemos, nos levantamos siempre. Somos una misma; las que estamos, las que se adelantaron y las que aún no regresan a casa. Ninguna estamos blindadas contra tantos tipos de violencia pero este día debemos recordarle al mundo que jamás volveremos a ser ignoradas".

Mientras que otras famosas como Cazzu, también siguió los pasos de Danna Paola y de Paty Cantú para recordar que desde la música también se puede iniciar una lucha por y para las mujeres. "Siempre escribo por nosotras, por ustedes. Por las que me quieren y las que no. En contra de lo que YA NO se tolerará más. Cantar, componer y dárselos para que sirva y les resuene en el corazón. La música es mi colaboración. Por Camila que nunca me voy a olvidar y por ustedes. Celebramos las que estamos, celebramos un derecho que no se debería celebrar, estar vivas y poder hablar. Luchamos por las que no están y para que nunca falte una más", se lee en una publicación de Instagram.

Andrea Legarreta también usó las redes para recordar algunos de los tipos de violencias a las que están expuestas las mujeres; otras más como Jacqueline Bracamontes compartieron fotos con las mujeres de su familia con textos como "Women Power" y desde los matutinos también se sumaron al 8M al reconocer la labor de sus conductoras: "Celebrando a todas las mujeres del mundo y en especial a nuestras mujeres hermosas de #DespiertaAmérica ¡Feliz Día de la Mujer!".

(Foto: @cazzu)

(Foto: @marthadebayle)

(Foto: @anabarbaramusic)

SIGUE LEYENDO

¿Le debemos sororidad a todas las mujeres? El controvertido caso de Shakira y Clara Chía

8M: ¿Los hombres pueden estar o no dentro del feminismo?

Gabriela fue violentada laboralmente tres veces: "el problema es modelo patriarcal"

"Yo no nací quemada, no es vanidad, es un derecho a reconstruirme", María Elena Ríos no frena su lucha por justicia