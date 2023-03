¿Le debemos sororidad a todas las mujeres? El controvertido caso de Shakira y Clara Chía

La ruptura entre Gerard Piqué y Shakira no ha dejado de ser tendencia en los últimos meses por cada misterioso detalle que ha salido a la luz y que da cuenta de la infidelidad por parte del futbolista con una joven española de nombre Clara Chía; desde entonces el mundo de la farándula también se ha visto inundado por las indirectas que la cantante ha lanzado en canciones como "Monotonía", "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53" y "TQG", mismas que han sido aplaudidas y duramente criticadas por el público. Entre las principales molestias de muchos, destaca que la colombiana se dirigió directamente a la tercera en discordia, un hecho que incluso dentro del propio feminismo desató la polémica.

Tras el estreno de su colaboración con Bzrp, Shakira fue acusada de tener machismo y misoginia interiorizados en especial cuando "clara-mente" hacía referencia a la nueva pareja de su ex con un juego de palabras, un escenario que se repitió con otras frases como "perdón que te sal-pique". Aunque para muchos esto trajo un humor y una crítica directa a la infidelidad, para otros fue una muestra de poca sororidad de la cantante hacia otra mujer.

La canción ya cuenta con más de 398 millones de reproducciones tan solo en YouTube. (Foto: IG @shakira)

¿Pero qué hay detrás de todo esto? En el marco del Día Internacional de la Mujer merece la pena recordar cuales son los verdaderos significados de muchos conceptos, entre ellos sororidad, además de frases como "entre mujeres hay que apoyarnos" o que "una mujer nunca le debe tirar a otra". La coincidencia entre algunos grupos de feministas que se oponen a lo anterior es que no le debemos sororidad a todas las mujeres, especialmente cuando la otra parte vulnera primero este término al ejercer algún tipo de violencia, como lo que ocurrió con estas dos famosas.

¿Qué es la sororidad?, la clave para entender por qué no todas las mujeres la merecen

"La sororidad no se la debemos a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. De hecho creer que la sororidad es incondicional y ciega replica exactamente la misma lógica de la cultura patriarcal. Esto se ve mucho por ejemplo, cuando se denuncia a un hombre por algún tipo de violencia y todos sus amigos salen a protegerlo porque 'simio no mata a simio', porque no importa si fuiste un mi*rda o la cagaste, yo te defiendo porque eres mi carnal; entonces la sororidad no puede ser aplaudirle y justificar las violencias de otras morras y esto no significa que ejercerás violencia patriarcal", explicó la activista y creadora de contenido Mariel.

Esta fue la primera foto que la nueva pareja presumió en redes. (Foto: IG @3gerardpique)

Este triángulo amoroso trajo al debate la postura sobre la sororidad, pues así como la activista señala un punto de partida del por qué no por el hecho de ser mujeres nos merecemos esa hermandad, para otras como la activista trans Láurel Miranda la canción habla por sí misma sobre "la cantidad de machismo que podemos encontrar en la letra", por supuesto en contra de Clara Chía. "(Shakira) hace comparaciones entre relojes y coches solamente para tirarle nuevamente shade a la mujer", una postura a la que agregó que es preocupante que:

"No sepamos reconocer la forma en la que opera el patriarcado para ponernos a pelear y a competir entre nosotras mismas", un escenario que se habría visto en esta popular canción.

Ante dos escenarios tan opuestos y que tienen argumentos fuertes con los que muchas personas han empatizado, es importante recordar que se trata de "un término derivado del latín soror que significa hermana. Es utilizado para referirse a la hermandad entre mujeres con respecto a las cuestiones sociales de género", precisa la Casa de Apoyo a la Mujer A.C. Por supuesto, esto incluye mucho más y es encontrar esa igualdad en la que la alianza, el compartir y cambiar los métodos de opresión se hace de manera conjunta como una forma de mostrar esa "amistad" entre quienes "han sido creadas en el mundo patriarcal como enemigas".

La canción de Shakira dio mucho de qué hablar. (Foto: Captura)

Incluso la propia Shakira ha dicho lo anterior con otras palabras y como una fuerte respuesta a las críticas que ha recibido en los últimos meses. Durante la primera entrevista que la cantante ofreció a Enrique Acevedo tras el escándalo hizo alusión a la sororidad que debe de existir entre mujeres y dejando en claro que cuando una rompe la hermandad, se pierde toda forma de respeto.

"Hay un lugar en el infierno reservado para aquellas mujeres que no apoyan a otras", dijo la cantante como una muestra de que esto es ir en contra de ella o de quien resulte afectada.

Dicha declaración, que además fue la más sonada, también responde a la pregunta que se han hecho millones y es que no, no le debemos sororidad a otras mujeres solo por el hecho de serlo y eso no nos hace agresoras, un discurso que incluso activistas feministas comenzaron a difundir en redes sociales tras el ataque que sufrió la intérprete de "Antología", pues como ellas mismas advierten, la primera en "lanzarse" contra la otra fue Clara Chía, eso sin restarle responsabilidad a Gerard Piqué y a la infidelidad que cometió en contra de la madre de sus hijos.

Shakira y Piqué estuvieron juntos desde 2011. (Foto: IG @shakira)

