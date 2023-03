Beatriz Gutiérrez luce la alfombra más bonita que "no cuesta ni un centavo"

La escritora Beatriz Gutiérrez Müller sorprendió a sus seguidores de Facebook al presumir una "decoración" muy bonita y natural que en esta temporada se puede encontrar en cada rincón de la Ciudad de México y que si se cuenta con la suerte también puede llegar al hogar para conseguir un estilo único y muy armónico que no se consigue ni con prácticas como el Feng Shui. Se trata de una preciosa alfombra que en redes no dejan de aplaudir porque además es la prueba viva de que la primavera ya impregna cada rincón del país.

Por medio de su cuenta oficial de Facebook, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador compartió una publicación con la que le dio la bienvenida a la temporada y además dejó ver uno de los rincones más íntimos y con vistas maravillosas, mismo que se pintó de lila gracias a una alfombra de la que advirtió, "no cuesta ni un centavo".

En la publicación, Beatriz Gutiérrez aparece sentada bajo un árbol mientras disfruta de los primeros rayos del sol y rodeada de la naturaleza con decenas de árboles detrás. Asimismo, un cielo azul brillante y completamente despejado ayuda a crear el contraste perfecto con su supuesto "tapiz" y es que contrario a lo que se pudiera pensar no dejó ver una lujosa pieza, sino los restos de las jacarandas que durante estos meses inundan cada rincón.

"La alfombra más bonita me la he encontrado hoy. ¡Y no cuesta ni un centavo! Linda primavera", fue el mensaje que la esposa de AMLO compartió en redes.