Nadia Ferreira y el look premamá más sexi de la temporada

Nadia Ferreira se encuentra en la dulce espera de su primer bebé, la modalo paraguaya se convertirá en madre luego de su fastuosa boda con el cantante boricua Marc Anthony para quien será su séptimo hijo. Ella ha dejado ver algunas fotografíás donde luce de lo más tierna su "baby bump" y ha marcado estilo como una de las premamás más sexis y mejor vestidias del medio artístico pues ha usado prendas que la hacen lucir hermosa, lo que nos enseña que no toda la ropa para embazaradas es holgada, sino que pueden vestirse ceñidas y estar a la moda de la temporada.

Hace unos días publicó esta imagen donde se le ve sentada en el jet privado de su marido, mira fijamente por la ventanilla del avión hacia el horizonte, destaca la paz que refleja, así como la dulzura con la que coloca su mano derecha sobre su vientre. En esa ocasión lució un vestido largo de punto con un cuello alto horizontal y un pliegue a la altura del busto. La tela del modelo es ideal para días de frío. Acompañó el lool con un peinado de cabello suelto lacio con línea en medio, dejando ver su gusto por la moda.

En pocos meses recibirá a su primer bebé. Foto: Instagram @nadiatferreira

Nadia Ferreira y el look premamá más sexi que veremos esta temporada

La modelo ha mostrado a través de sus redes sociales que es feliz compañando a su esposo durante su gira, pues ha posteado Instagram Stories donde se le ve tras bambalinas grabar cómo se prepara Marc Anthony para los conciertos, y en otras la vemos corear los icónicos temas del cantante, En esos viajes la modelo nos ha sorprendido con looks que hacen destacar su belleza, tal es el caso del último que compartió en su cuenta de Instagram donde se le ve con una blusa negra, un blazer en tono azul marino con perlas y una coleta baja.

Luce el blazer de la modelo, pues tiene en los hombros transparencias y está decorado con perlas, un acesorio que se vio mucho durante el invierno. Además usó una blusa de cuello de tortuga para evitar las bajas temperaturas. Nadia da una lección de moda pues durante mucho tiempo se ha creído que las prendas para embarazas son holgadas y con un diseño poco favorecedor.

El color azul marino fue uno de los favoritos este invierno. Foto: Instagram @nadiatferreira

Completó el look con unos jeans negros y unas botas altas, así como una pequeña clutch que porto en la mano izquierda. En esta fotografía podemos ver a la pareja de enamorados tomarse de la mano mientras caminan rumbo al jet privado del cantante. Nadia es una mujer que mida 1.75 por lo que los looks de un solo color le favorecen ya que hacen que se le c ea una silueta aún más alargada.

Nadia y Marc tomdos de la mano a punto de abordar su jet privado. Foto: Instagram @nadiatferreira

