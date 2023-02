¿Uñas acrílicas para niñas? Razones para no aplicarlas

Las uñas acrílicas han cobrado mucha popularidad en los últimos años hasta el punto de tener una larga lista de tendencias y diseños con los cuales presumir unas manos preciosas e icónicas incluso con pedrería; sin embargo, la fiebre por unas manos arregladas no sólo involucra a las mujeres adultas y en muchas ocasiones las niñas quieren sumarse a esta tendencia de belleza aunque sea por una vez y con el permiso de sus madres. Una de las desventajas de estos "permisos" y de algunas manicuristas que se atreven a realizar las aplicaciones son las repercusiones que puede haber en la salud de las más pequeñas.

Si bien es cierto que el mundo de la belleza cada vez se moderniza más al usar productos naturales o sin testear en animales, además de ofrecer las mejores alternativas para no exponer a riesgos de la salud, lo cierto es que no están pensados para todo el mundo, especialmente cuando se habla de las uñas acrílicas. En los últimos días se ha desatado un debate en TikTok donde las propias manicuristas se dividen en dos grupos: las que afirman que las niñas sí se las pueden colocar y las que explican que no deberían por varias razones.

Es por ello que en esta ocasión te compartimos todos los detalles sobre las complicaciones en la salud que pueden ir desde un debilitamiento en las uñas naturales hasta afecciones más complejas como una posible neumonía o fibrosis pulmonar a causa de los productos que se utilizan a la hora de realizar estos procedimientos de belleza.

"Dejen a los niños vivir su infancia", así responden expertas

A través de redes se volvió viral el testimonio de una manicurista que pidió a las madres de familia dejar a los niños y niñas vivir su infancia al no llevarlos a lugares de belleza a realizarse procedimientos como las uñas postizas, pues más allá que se trata de algo para adultos, puede traer problemas de salud. A pesar de comentarios en contra de esta postura como "pero son uñas acrílicas y se caen", "es decisión de cada mamá", "yo me empecé a poner a los 9" y "se los hago y no me cierro", una tiktoker y técnica en uñas certificada resaltó las razones por las que se trata de algo riesgoso cuando se trata de las infancias.

"Como adultos algo estamos haciendo mal dejando que los niños tomen decisiones que a su edad no les corresponden justificando que estamos en tiempos modernos y que a esa edad ya se pueden poner uñas cuando no ven el trasfondo de las cosas", precisó Netttey en un video.

De acuerdo con la manicurista, entre las razones por las que las niñas de 7 a 10 años no deben someterse a las aplicaciones es porque la uña natural no es tiene el mismo grosor que el de una mujer adulta y este punto es muy importante y quienes se han aplicado acrílico lo saben mejor que nadie. Pues para tener una correcta adherencia de los productos se debe de quitar la porosidad de las uñas naturales con un limado sobre la superficie y en el caso de las más pequeñas sólo se les "daña la placa de la uña".

Por otro lado, los riesgos incluyen problemas respiratorios debido al uso de varios productos químicos con los que se le da forma a las uñas de acrílico o aquellos que permiten que se pegue a las uñas naturales. Y según reveló la experta de ahí la importancia de buscar no sólo manicuristas certificadas, sino también que tengan ética en su trabajo para evitar colocarles uñas a menores.

"La evaporación del químico del monómero puede hacer que al infante le cause hasta neumonía", dijo al recordar que así se trate de una sola aplicación el riesgo está presente, pero esto tan sólo es una parte, ya que también se ha demostrado que el "polvo acrílico puede causarle a los infantes fibrosis pulmonar" ante la exposición que se tenga.

"Y tú vas a exponer a niños cuando ni siquiera hay necesidad de eso, también en adultos no hay necesidad, pero no se corre tanto riesgo como en un niño. El organismo de un adulto no es el mismo que el de un niño", concluyó.

Cabe recordar que incluso instituciones de salud han advertido sobre tendencias de belleza como las uñas acrílicas, pues hasta en personas adultas se corren riesgos de salud como "la portación de hongos, virus y bacterias", hinchazón o alergias, según detalló en un comunicado la Secretaría de Salud de Sinaloa. Por supuesto, solo es una pequeña parte de lo que conlleva y es que también hay casos registrados en los que mujeres han perdido sus uñas naturales o destruido la matriz.

"En la actualidad el colocar uñas acrílicas conlleva un trauma en la lámina y en los tejidos periféricos, y esto se manifiesta por dermatitis por contacto, por las cosas aplicadas como el limado, pegamento, colorantes, antisépticos y exceso de agua en las cuales va a florecer los hongos, bacterias, virus y parásitos, manifestándose con hinchazón, enrojecimiento, ardor, comezón, grietas, secreción, costras de manera aguda que puede pasar a ser crónica", se lee en el comunicado.

