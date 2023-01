¿Qué marcas de maquillaje en México son cruelty free?

El maquillaje se ha convertido en un básico del neceser tanto para mujeres como hombres, no importa si los resultados son make-ups discretos, sencillos y naturales o si por el contrario se quiere conseguir una imagen más elaborada, con contour para todos los días o para una sesión de fotos. Prueba de ello es que enredes sociales los tutoriales para ambos estilos son un éxito; sin embargo, muchas personas se limitan a la hora de comprar sus cosméticos por miedo a que no sean cruelty free (libre de crueldad animal).

Pues algo que se ha convertido en una tendencia y responsabilidad social para muchas personas es general el menor impacto hacia otros seres vivos con las decisiones personales y casi siempre enfocadas al mundo de la moda y la belleza, eso sumado a movimientos como el veganismo o el antiespecismo que buscan liberar a los animales de todo tipo de injusticias. Una de las más atacadas es precisamente la de la industria del maquillaje, pues por décadas cada producto se ha testeado en especies como perros o conejos.

Se estima que en 2015 se realizaron 207 mil 724 pruebas con perros. (Foto: Pexels)

De hecho campañas como la de "Salva a Ralph" de Humane Society International se han ganado el corazón de millones de personas por mostrar los posibles daños y los riesgos a los que se enfrentan las diversas especies de animales usados para medir la seguridad de cosméticos como bases, delineadores, sombras o labiales, solo por mencionar algunos de una larga lista relacionada al mundo de la belleza y cuidado personal como champús y desodorantes.

Aunque sólo se trató de una de las campañas más conocidas y con impacto a nivel mundial, representó un cambio importante para mucha personas que incluso desde antes ya buscaban alternativas cruelty free con las cuales seguir disfrutando de los beneficios del mundo de la belleza; sin embargo y como ocurre en muchos países, es difícil encontrar las marcas que tienen esta característica. Pero eso no implica que no haya opciones de cosméticos con ingredientes orgánicos o probados de diversas formas que no implique el sufrimiento animal para asegurar el bienestar de los humanos.

Es por ello que en esta ocasión te compartimos algunas de las marcas de maquillaje disponibles en México, ya sea por tiendas físicas o en línea, en las que se asegura el bienestar animal gracias a sus ingredientes o químicos seguros. Conoce las 10 más populares, de origen internacional y mexicano en la siguiente lista.

Top 10 de marcas de maquillaje cruelty free en México

Así que si estás interesada en tener un neceser responsable con marcas de maquillaje que no testeen sus productos en animales y aún así sean seguras para tu piel, debes conocer estas 10 firmas de buena calidad y que se caracterizan por lo anterior y en algunos casos por tener ingredientes naturales, además de contar con el sello de Choose Cruelty Free y Cruelty Free International o certificaciones como la de Leaping Bunny o PETA. A continuación puedes encontrar la lista que se vende en México, aunque el ranking no va de la mejor a la peor ni viceversa, sino un simple listado.

Anastasia Beverly Hills Beauty Creations Cosmetics Ere Pérez Lush NYX Cosmetics Rare Beauty Too Faced Wet N Wild Xamania Ecoskincare Yuya de Republic Cosmetics

¿Por qué elegir marcas sin crueldad animal?

Países como México incluso han tomado medidas en contra de la experimentación con animales para productos destinados a la belleza y aunque el testeo ya está prohibido en territorio azteca, aún es posible encontrar algunas firmas de maquillaje o cosméticos que no cuenten con los sellos o etiquetas antes mencionadas que les dan a los consumidores un poco de tranquilidad respecto a sus decisiones personales.

"Se reforma la Ley General de Salud para prohibir el uso de animales en pruebas de productos cosméticos", daba a conocer el Senado de México en septiembre de 2021. (Foto: TW @senadomexicano)

Medidas como las anteriores no sólo permiten una compra más responsable y la liberación de diversas especies ante el maltrato animal, sino que también se suman al avance tecnológico o a apostar por ingredientes cien por ciento naturales que no causen daño a los humanos al aplicarlos sobre la piel o cerca de los ojos, como ocurre con correctores, sombras o el corrector. Asimismo, es posible dejar de tener en los laboratorios a especies como:

Conejos

Perros

Ratas

Monos

Sobre lo anterior, Cruelty Free International ha compartido las sorprendentes cifras de animales que han sido destinados a la experimentación, mismos que también terminan por ayudar a generar una mayor consciencia entre la sociedad. Entre los datos destacan:

Al menos 192,1 millones de animales se utilizaron con fines científicos en todo el mundo en 2015, una cifra que se mantiene como la "más fiable" de todo el mundo

se utilizaron con en todo el mundo en 2015, una cifra que se mantiene como la "más fiable" de todo el mundo Ese mismo año se realizaron cerca de 207 mil 724 pruebas con perros y 158 mil 780 con monos

y 158 mil 780 con monos Existen casi 80 millones de experimentos en animales

Compra consciente tus productos de belleza y maquillaje. (Foto: Pexels)

Millones de animales son asesinados para obtener sus tejidos, criar cepas de animales modificados genéticamente y criados pero no usados

Aunque en México la experimentación está prohibida, al menos otros diez países encabezan la lista con mayor uso de especies en laboratorios: China (20,5 millones), Japón (15,0 millones), Estados Unidos (15,6 millones), Canadá (3,6 millones), Australia (3,2 millones), Corea del Sur (3,1 millones) , Reino Unido (2,6 millones), Brasil (2,2 millones), Alemania (2,0 millones) y Francia (1,9 millones)

