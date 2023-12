Cultiva uvas en casa, sólo necesitas un plátano

Las uvas son una de las frutas más populares tanto en México como en todo el mundo, pues sus propiedades naturales son de gran utilidad para cuidar nuestro cuerpo, a su vez, es muy utilizada en producto como la elaboración del vino y jugos.

La uva, puede ser d ese distintos tipos y su cultivo se realiza principalmente en países como México, Chile, España, por mencionar algunos. La vid o parra, son los árboles que producen las uvas, en forma de racimo y su producción normalmente se llega a dar en la época en que inicia el otoño.

Se dan principalmente en otoño y sirven también la elaboración de vinos Créditos: Pixabay

¿Cómo se pueden cultivar uvas en casa?

Aunque este tipo de frutos puede parecer difícil de cultivar en casa, la clave es solo hacer que germinen las primeras raíces de las uvas y nos podemos auxiliar de la misma madre naturaleza para lograr, pues esta comprobado, que los residuos de otras frutas pueden ser de gran utilidad, como es el caso de las compostas.

Para poder tener uvas en casa, basta con usar un plátano entero, el cual debe ser de preferencia tabasco o macho, y con el tamaño suficiente para contener hasta tres uvas entreras verdes o rojas.

Sencillo truco para cultivar uvas en un plátano Créditos: Pixabay

Posteriormente lo que debemos hacer es, sin abrirlo, son tres agujeros en el plátano por uno de los lados y encima de la cáscara, cuidando de no abrirlo por alguna otra partes que no sea la que estamos perforando, los nuevos hoyos deben tener el espacio suficiente para contener la mitad de las uvas por dentro y la otra mitad sobre la superficie. Para hacer los agujeros puedes valerte de algún utensilio de cocina como es una cuchara pequeña o incluso el filo de un cuchillo, solo debes cuidar de no atravesar por completo el plátano.

A continuación, introduce las uvas en los nuevos agujeros, cuidados de que queden mitad adentro y mitad afuera. Posteriormente, necesitaremos una maceta para poder enterrar nuestro plátano con las uvas, las cuales, una vez puestas en las maceta con tierra, esta misma deberá dejar al descubierto solo la parte de arriba de las uvas, mientras que todo lo demás deberá esta completamente cubierto.

Con un riego constante cada tercer o cuarto día y pasados unos dos a cuatro meses, deberemos retirar las uvas del plátano para descubrir que estas firmaron sus propias raíces y ahora, en una nueva maceta, podremos plantar nuestras uvas con raíces, para que poco a poco las veamos convertirse en un gran árbol de la vid.

Son ricas en vitaminas que protegen de enfermedades respiratorias Créditos: Pixabay

¿Qué beneficios tiene comer uvas?

Aunque en las épocas previas al fin del año y dentro de esta misma festividad, el consumo de uvas aumenta drásticamente, es importante destacar que el consumo de uva, de manera periódica durante el año entero tiene grandes beneficios para la salud.

Uno de ellos es que gracias a sus propiedades altas en fibras, favorece en gran medida la función del aparato digestivo, lo cual ayuda a combatir el estreñimiento.

Otra característica de las uvas es que son ricas en vitamina A y C, las cuales contribuyen a maximizar las defensas del organismo y así prevenir enfermedades respiratorias y a su vez, fortalecer el sistema nervioso.

