Epicentro de sabores internacionales

Con una renovada propuesta gastronómica para los paladares aventureros de huéspedes, residentes y clientes, el Hotel St. Regis México, uno de los destinos de lujo más prestigiosos de la Ciudad de México que ofrece una experiencia única.

Hotel St Regis

Este sitio, ubicado frente a la Diana Cazadora, en Paseo de la Reforma, es considerado un epicentro culinario al tener una gama de sabores internacionales en un solo lugar y que lleva la excelencia en la cocina, en conjunto con la arquitectura que enriquece cada espacio.



La propuesta de este lugar, que ha sido referente de elegancia y hospitalidad de clase mundial, entrelaza la creatividad y la gastronomía en cinco restaurantes: Animal, Diana, Mentor, Tatsugoro y el King Cole Bar.

Restaurante Animal

Si lo que se busca es lujo sin pretensiones, Animal, desarrollado con mucho éxito por Grupo Costeño, representa la evolución de la identidad de un restaurante premium a un entorno casual y relajado, conservando siempre un servicio de primera, cocina e ingredientes de excelente calidad y un diseño de interiores muy cómodo, accesible y amigable.

Tiene un menú con tradición de la barra fría japonesa y sabores mexicanos, con recetas legendarias de nuestro país. Esta mezcla se hace con mucha armonía y convive con una escala de precios muy amplia y accesible. Su oferta va desde tacos de trompo hasta un Omakase de sushi y sake o un Steak Tartar con foie gras. Este sitio es perfecto para cualquier ocasión por su diversidad en la carta.

Restaurante Mentor

Mentor se distingue por su gastronomía griega, platos coloridos y una selección de vinos y licores como el Ouzo, tsipouro y mastixa. Es el primer restaurante de Grupo Fisher´s que destaca por ofrecer una experiencia con nuevos sabores, aromas y colores que la hacen única.

Restaurante Tatsugoro

Mientras que la atención personalizada del Tatsugoro logra deleitar al comensal en una barra de nueve asientos también lo hace el bar especializado en whiskies japoneses y del mundo; su menú es dinámico con sushi o la elección del chef, como lo es un Omakase. Su arquitectura incluye vista a un paisaje de jacarandas en homenaje al paisajista japonés, Tatsugoro Matsumoto, responsable de esa postal en la Ciudad de México.

King Cole Bar

El King Cole Bar seduce a los visitantes con cócteles elaborados por su Head Mixologist; creaciones artísticas que se disfrutan en una atmósfera de jazz en vivo. Mientras, el restaurante Diana ofrece una oportunidad de disfrutar la cocina mexicana con un toque moderno de la mano del chef Diego Niño. Sus platillos son preparados con ingredientes frescos y creatividad contemporánea.

DATOS Y HORARIOS



ANIMAL

Ubicado en Planta baja dentro del Hotel St. Regis México

Lunes y martes 1:00 pm a 1:00 am

Miércoles a sábado 1:00 pm a 2:00 am

Domingo 1:00 a 12:00 am



MENTOR

Primer Piso dentro del Hotel St. Regis México

Lunes a miércoles 2:00 a 9:30 pm

Jueves a sábado 2:00 a 2:00 am

Domingo 2:00 pm a 9:30 pm



TATSUGORO

Primer Piso dentro del Hotel St. Regis México

Lunes a sábado 1:00 pm a 10:00 pm

Domingo 1:00 pm a 8:00 pm

DIANA

Tercer Piso dentro del Hotel ST. Regis México

Reservaciones: 55-5228-1888

Lunes a domingo 7:00 am a 11:00 pm

KING COLE BAR

Tercer Piso dentro del Hotel St. Regis México

-Reservaciones: 55-5228-1888

Lunes a sábado 11:30 am a 2:00 am

Domingo 11:00 am a 1:00 am

MMV