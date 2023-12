Cortes de cabello: 3 estilos cortos que serán tendencia en el 2024 y amarás

Si eres de las que cierra ciclo cada año, entonces debes renovarte. Año nuevo es la excusa perfecta para cambiar tu guardarropa, tus hábitos alimenticios y cumplir con varios propósitos de cara al 2024. También muchas personas aprovechan para hacerse un nuevo look.

Antes de finalizar el año, algunas marcas e industrias de la moda anuncian lo que estará en tendencia en 2024, como estilos de ropa, diseños, formas de llevar el cabello, tonos en las prendas, incluso hasta los aparatos tecnológicos que se renovarán con un nuevo modelo más avanzado.

Cortarse el cabello también se considera todo un ritual, sobre todo para las mujeres, pues se dice que el pelo alberga energías y al tener un nuevo look nos quitamos un peso de encima. Si no sabes el estilo que estará de moda o no te atreves a dar el cambio, checa las tendencias en cortes en 2024.

3 Cortes de cabello que estarán de moda en 2024

Flequillo noventero

Si no te quieres arriesgar y quieres algo retro, este estilo es ideal, solo debes llevar un flequillo traslúcido y un corte bob. Además, este estilo es ideal para rostros redondos o cuadrados, pues la forma del cabello ayuda a estilizar tu cara, tampoco vas a batallar para peinarlo, pues lo puedes planchar o usar suelto, así te olvidarás del calor y los nudos.

Undercut pixie

Si quieres algo más arriesgado y empezar desde cero con un corte de cabello, entonces este estilo es para ti. Consiste en dejarse la parte superior más larga y raparse a los lados y la parte trasera de la cabeza, sin duda te dará un giro muy refrescante a tu estilo, también lo puedes combinar con algún tinte fantasía.

Clavicut desfilado

Si no quieres un cambio radical, puedes optar por un clásico: el degrafilado. Además, este estilo tiene los llamados flequillos "bangs". El corte le va bien a todo tipo de rostro y si tienes mucho cabello te quitará un peso de encima al estar en una especie de capas.