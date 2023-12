Cena de Navidad: ¿Cuánto tiempo se debe hornear un pavo y a qué temperatura?

Si decidiste preparar un pavo navideño esta noche buena, debes tener presentes algunas indicaciones que no te pueden fallar. Por ejemplo, el tiempo de cocción y la temperatura adecuada son fundamentales para que tu cena quede deliciosa. No olvides que los grados específicos y el tiempo exacto en el horno harán que tu pavo no se seque y quede en su punto exacto.

Los pavos que muchas familias suelen elegir son el crudo y el precocido, el primero llevará más tiempo en el horno, mientras que el segundo al estar cocinado previamente tardará menos. Ambos requieren cuidados meticulosos para que estén deliciosos. Así que si quieres sorprender a tu familia y a tus invitados con tu cena de Navidad, no olvides seguir estos consejos.

Seguir leyendo:

¿Vas a preparar pavo? este consejo te será útil para que quede jugosito

Ponche Navideño: ¿qué es mejor para endulzarlo el piloncillo o azúcar?

Si tu pavo es ahumado, el tiempo de cocción será menor. | Foto: Frepik

¿Cuánto tiempo se debe hornear un pavo?

El tiempo de cocción de cada pavo dependerá del peso, por eso debes asegurarte de cuántos kilos es, ya que así será más fácil guiarte. Esta tabla te ayudará a guiarte para saber cuál es el tiempo exacto para que dejes hornear tu pavo y quede para chuparse los dedos.

4 a 8 kilos: 3 ¾ a 4 ½ horas

8 a 10 kilos: 4 ½ a 5 horas

10 a 11 kilos: 5 a 5 ½ horas

11 a 13.5 kilos: 5 ½ a 6 ¼ horas

Temperatura para hornear un pavo crudo

La temperatura perfecta para hornear el pavo primero debe ser de 220 °C para que penetre el calor en la carne y después de media hora o 40 minutos, debes bajar la temperatura a 170 °C para que no se dore por fuera y quede crudo por dentro.

¿Cuánto tiempo se debe hornear un pavo precocido ahumado?

El pavo ahumado es el más popular esta temporada y muchas familias lo eligen porque tiene un sabor muy similar a la leña. La ventaja de elegirlo es que ya está precocido y el tiempo de cocción será menor que la de un pavo crudo. Sin embargo, es muy importante saber el tiempo exacto y la temperatura, porque este corre más riesgo de secarse que el crudo.

No olvides que debes colocarle jugo cada cierto tiempo | Foto:

La temperatura ideal es a 200 grados centígrados.

4 a 8 kilos: 2 horas

8 a 10 kilos: 3 a 4 horas

10 a 11 kilos: 4 a 4 horas y media

Tips de horneado para que el pavo quede delicioso

Cubre el pavo con papel aluminio y asegúrate de que estén correctamente colocadas: Esto hará que se mantenga húmedo y evitará que se seque. Baña al pavo con su salsa cada 30 minutos: asegúrate de tapar bien nuevamente, esto evitará que se seque y pierda su jugo. Para saber si tu pavo está bien cocido, mete un cuchillo en la parte más gruesa del pavo, idealmente en el muslo: si el jugo sale claro está listo, si sale rojo deberás dejarlo hornear un poco más. Cuando saques del horno el pavo, no retires el papel aluminio inmediatamente: déjalo reposar de 30 a 40 minutos: esto hará que el jugo se impregne bien en todas las partes.