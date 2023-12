¿Con semilla o sin semilla?: esta es la mejor uva para pedir tus deseos en Año Nuevo

¿Ya pensaste en los 12 deseos que vas a pedir cuando las campanadas comiencen a sonar para despedir al 2023? Es momento de que reflexiones cuáles serán tus anhelos para el año nuevo. Pero no solo es tiempo de que pienses en eso, también elige bien qué tipo de uva vas a comer para acompañar esos deseos.

Como ya es tradición, cada 31 de diciembre en México y en algunos países de Latinoamérica y Europa, se acostumbra comer 12 uvas cuando dan las 12 de la noche. Pero si te ha pasado que al hacer esta bonita costumbre te atascas de huesos o simplemente no puedes comer bien las uvas, es porque probablemente elegiste la especie equivocada.

Seguir leyendo:

Atrae el amor, dinero y trabajo en 2024 con este poderoso ritual: necesitas dos elementos

¿Dónde comprar vino sin alcohol?: 4 opciones variadas y deliciosas para brindar en Navidad

En algunos países de Latinoamérica y Europa se acostumbra comer uvas por cada mes del año nuevo | Foto: Pinterest

¿Cuál es la mejor uva para comer en año nuevo?

La realidad es que dependerá de tu gusto la elección de la uva, hay algunas más ácidas, otras muy dulces, las hay con hueso o sin hueso y también verdes, rojas o moradas. Sin embargo, no hay una especie ideal para comer a fin de año ya que todas aportan beneficios a tu salud si se consumen con moderación.

Cada uva tiene un sabor muy similar pero tienen cualidades que las hacen ser diferentes, por ejemplo, las moradas y las rojas son más dulces, mientras que las verdes tienen un nivel de acidez más alto. A su vez, la piel de las uvas oscuras es más delgada, mientras que de las verdes es ligeramente más gruesa.

Cada uva tiene un sabor muy similar pero tienen cualidades que las hacen ser diferentes | Foto: Pinterest

Las especies más comunes de uvas que encontrarás en el mercado son:

Uva blanca sin semilla

Uva red globo

Uva roja sin semilla.

¿Es mejor comer uvas con hueso o sin hueso?

Mucho se ha hablado sobre consumir la semilla de las uvas, se dice que no es lo correcto para nuestro organismo, pero realmente estas podrían aportar otros beneficios.

Según un estudio de la revista 'Antioxidants', las semillas de uva tienen funciones antidiabéticas, anticolesterol y antiplaquetarias y otro estudio de la Universidad de Adelaida en Australia sostiene que las uvas con semilla podrían retrasar la aparición de enfermedades como el alzhéimer.

Las uvas tienen excelentes beneficios para la salud | Foto: Pinterest

En conclusión cualquiera de las dos uvas son deliciosas e incluso favorables para tu cuerpo. Elige la que más te guste y cómelas despacio mientras pides tus 12 deseos de año nuevo.

Beneficios de comer uvas

De acuerdo con expertos en nutrición, la uva no es una fruta con alto contenido en azúcar como se cree popularmente, en realidad no contienen un índice glucémico elevado y no son demasiado calóricas. Además ayudan a regular los niveles de glucosa en sangre, son ricas en fibra en hidratos de carbono de rápida asimilación, contienen vitamina C y entre sus minerales se encuentra el potasio, el cobre y el hierro, así como el calcio, fósforo, magnesio, manganeso, azufre y selenio.

Ayudan a regular los niveles de glucosa en sangre | Foto: Pinterest

Una de sus cualidades más destacables es que tienen una alta capacidad depurativa, aligera el organismo, es alcalina y al consumirla, sus fitoquímicos ayudan al equilibrio glucémico de la sangre.