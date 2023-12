Astrología oriental: ¿qué animal tendrá mayor fortuna en el año nuevo chino 2024?

La astrología oriental es milenaria y será en la segunda luna después del solsticio de invierno cuando celebre su Año Nuevo Chino, por lo que se aproxima una de las celebraciones más grandes para esta comunidad internacional. Será el año del dragón de madera, por lo que ese signo será el más afortunado durante el 2024.

Dragón

Va a ser un año muy positivo si haces un pequeño esfuerzo para relacionarte con los demás y que no se note demasiado que eres un auténtico líder. Es el momento de ampliar tus conocimientos, tu círculo de amistades, tu mente y tu forma de enfocar la vida. Tienes por delante perspectivas maravillosas para alcanzar tus sueños.



Quizá tu economía no esté muy boyante y laboralmente puedes tener la sensación de no haber conseguido lo que querías, pero a partir de la primavera las cosas van a cambiar para ti y se darán las circunstancias favorables para lograr tus objetivos.



La suerte va a sonreírte en el amor. Si tienes pareja, necesitarás vivir nuevas emociones, tener más complicidad, viajar, poner un toque de color que te haga ilusionarte de nuevo. Y si no estás enamorado, es un año fantástico para que tu corazón vibre por alguien que ya conoces, pero que es ahora cuando va a despertar tu interés.