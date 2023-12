¿Problemas con las canas? Las babylights te ayudan a ocultarlas, darle brillo a tu melena y rejuvenecer al instante

Una nueva tendencia de cabello acaba de llegar a los salones de belleza, pues luego de volverse viral en plataformas como TikTok, muchas mujeres han llegado con sus estilistas de confianza para realizarse un cambio de look, tan necesario en esta época del año, y con el que puedan verse hermosas, radiantes y por qué no, incluso con un toque rejuvenecedor. Se trata de las babylight que le dan mucho brillo a la melena y son la solución definitiva a las canas.

Las canas son molestas para algunas mujeres, pero también es cierto que muchas otras las abrazan y en lugar de dejarlas en el olvido con los tintes negros, prefieren ocultarlas de forma natural y sin tener que teñirlas por completo. Si tú perteneces a este último grupo, sin duda debes de darle una oportunidad a este tipo de mechas con las que cuidarás esos cabellos blancos o grisáceos, así como iniciar una transición al pelo natural, pero al mismo tiempo te ayudarán a rejuvenecer al instante.

Así como puedes lucir tonos castaños, puedes llevar tonalidades rubias o platinadas. (Foto: Pinterest)

¿Qué son las babylights y cómo llevarlas?

Tal y como te adelantábamos, este estilo de cabello se volvió viral en redes sociales, pero no es nada nuevo, ya que las babylights se han llevado desde hace varios años, pues entran y salen de las tendencias de moda y belleza, aunque ya se advierte que serán la nueva obsesión para lo que resta del 2023, pero también se quedarán a lo largo del 2024. ¿Les darías una oportunidad?, aquí te contamos todo lo que tienes que saber para lograr tu transformación.

Las babylights son una de las muchas formas de llevar las mechas en el cabello, pero su principal característica es que le dan mucho brillo a la melena y al rostro, dos de las principales claves en las que se enfocan los estilistas para lograr rejuvenecer a las mujeres maduras. Asimismo, son perfectas para ocultar las canas de una forma natural, por lo que se trata de un diseño que es de bajo mantenimiento y si pasas más de un mes sin retoque, los cabellos blanquecinos o grises no se notarán.

Para lograr este efecto en el rostro y en la cabellera es importante que se cumplan los aspectos básicos de aplicación de las mechas, ya que la idea es lograr reflejos luminosos muy sutiles en todo el pelo; cabe destacar que se ajustan a la perfección a todos los tonos de cabello, y es precisamente esto lo que las hace perfectas para las canas. En la aplicación e toman en cuenta las raíces, pero de medias a puntas se debe ver un degradado de tonalidades hasta dos tonos debajo de la base.

Así de fácil puedes lograr ocultar tus canas de forma natural. (Foto: Pinterest)

Claro que si lo que buscas es lucirte con tu cambio de look, también puedes experimentar con tonalidades que no necesariamente vayan con tu tono natural de cabello, así que no temas en llevar desde los castaños, hasta los rubios. Asimismo, el rubio platinado puede ser la alternativa si lo que buscas es difuminar tus canas para que no sólo se vean en ciertas zonas, sino en toda la melena y así conseguir una transición impecable al cabello gris.

La mejor parte de las babylights es que se pueden llevar en melenas cortas, midi o XXL, así que no temas en darles una oportunidad en esta temporada, además que otro punto a su favor es que son de bajo mantenimiento, así que no tendrás que ir tan seguido con tu estilista para ocultar las canas, pues el efecto lo hará de forma natural.