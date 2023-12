Así puedes proteger a tu mascota del frío para que no se enferme, lo dice Harvard

Los perros, gatos y otras especies animales de ciudad son propensos a sufrir las inclemencias del clima, sobre todo los que están en situación de calle o abandono, ya que las bajas temperaturas pueden provocarles enfermedades respiratorias como bronquitis, entre otros padecimientos.

Contrario a lo que se cree, el pelaje de las mascotas no es suficiente para mantener su calor corporal, pues algunas razas tienen pelo muy delgado, por ello es importante mantener protegidas las partes donde almacenan su temperatura como el lomo, panza y cuello.

Algunas personas suelen ponerles ropa para protegerlos un poco, también protectores para sus patas, ya que sus huellas suelen sufrir resequedad o helarse ante la superficie fría. Sin embargo, la Universidad de Harvard ha hecho algunas recomendaciones para evitar que se enferme y protegerlo adecuadamente.

Así evitarás que tu mascota sufra por el frío

Además de mantenerlo dentro de casa, es importante seguir estos consejos, ya que tu perro puede sufrir de resequedad en sus mucosas, lo que lo hace propenso a contraer una infección, además, en los últimos días se ha informado de la extraña enfermedad respiratoria en perros que se ha expandido por Estados Unidos.

Mantenerlo dentro de la casa

Si tu perro suele dormir en el patio, o la azotea (que no es recomendable), lo ideal es que en época de invierno adaptes un espacio dentro de tu hogar para colocarle su cama, ya que no puede estar en el exterior debido a las bajas temperaturas, a menos que tomes precauciones como taparlo completamente, tenga una casa y que no se cuelen corrientes de aire, entre otros.

Cuídalo del frío

Además de mantenerlo en casa el mayor tiempo posible, ponle ropa cómoda que proteja su panza o su lomo, pues así mantendrá el calor más fácilmente. Además, no te olvides de mantenerlo hidratado y bien alimentado para que sus defensas no se debiliten. Y es que, según Harvard, las temperaturas de 0 grados pueden afectarlos. También si ya es un perro de edad avanzada le es más difícil regular su temperatura, por lo que exponerlo al frío no es buena idea, pues sufren de dolor en sus articulaciones y huesos.

Otras medidas es proteger sus patitas si la superficie es muy fría, por ejemplo, el suelo helado o si hay presencia de nieve o hielo, ya que el frío podría provocarle quemaduras o resecar sus almohadillas. Tampoco lo bañes al aire libre en esta temporada, lo mejor es usar jabón en seco para mascotas o hacerlo dentro de la regadera o un lugar cerrado.