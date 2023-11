¿No logras olvidar a tu ex? Terapeuta te explica cómo superar un duelo congelado

Si tiene más de cinco años que terminaste con tu ex, que no tienes ningún contacto con él o ella y sin embargo tu vida parece haberse congelado, porque desde entonces no te has dado la oportunidad de retomar tu vida amorosa y perdiste el interés por conocer a alguien más, quizá lo que tienes es un duelo bloqueado o congelado.

En estos duelos, también conocidos como duelo inhibido o pospuesto, a las personas les toma mucho más tiempo procesar y aceptar la pérdida. Surge como un mecanismo de defensa, ya que aceptar la ausencia y una nueva vida sin esa persona a la que tanto se quiso y con la que se planearon diversas cosas, resulta muy doloroso y en ocasiones se tiende a pensar que no habrá alguien mejor.

El no aceptar el fin de una relación puede afectar tu proceso de duelo. Foto: Freepik

¿Cómo saber que tienes un duelo congelado?

Presentas una excesiva hiperactividad para evadir el dolor porque este puede ser muy abrumador Si sufres un fuerte sentimiento de culpa o autorreproche por la pérdida de esa persona Idealizas a la persona y crees que no encontrarás a nadie mejor Tienes un apego muy fuerte a la expareja Desarrollas una adicción a medicamento o drogas para evitar el dolor

¿Cómo superar un duelo congelado o bloqueado?

Suele pasar que las personas que viven este tipo de duelo, lleven en silencio un gran dolor, que se vuelve crónico porque perdura en el tiempo. Si esto no se trata a tiempo con un profesional, tu vida se puede ver mermada en diversos aspectos, como el emocional, el físico, social e incluso laboral. En ese sentido la terapeuta argentina Marina Mammoliti ofrece una serie de consejos para salir adelante de este duelo y reinventar tu vida.

"El problema del duelo estancado no es que llores porque perdiste algo sino que pasen los años y sigas llorando con la misma intensidad, con el mismo dolor", señala en su podcast Psicología al Desnudo que puedes escuchar en Spotify o en YouTube.

De acuerdo con la especialista en salud mental, el tiempo de un duelo varía de persona a persona; sin embargo, algunos artículos psicológicos afirman que el proceso de duelo dura dos años, ya que es el tiempo en que el cerebro logra "retejer las nuevas conexiones neuronales que permiten reubicar lo que se perdió". Esto es lo que debes hacer si deseas superar a tu ex:

1. Aléjate de los objetos que te recuerden a tu expareja y te generan un dolor agudo

2. Habla del tema con otras personas, evita guardártelo

3. Enfrenta tus emociones

4. Busca un sentido a la pérdida, revisa los aprendizajes

5. Aprende a soltar, toma la fuerza para seguir adelante

6. Busca a un profesional