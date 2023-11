Dile adiós al microondas: esta es la razón por la que deberías sustituir este electrodoméstico

El microondas se ha convertido en un electrodoméstico imprescindible en cualquier hogar, ya que gracias a él se pueden agilizar muchas tareas de la cocina que antes requerían de una mayor dedicación, por ejemplo, la acción de calentar la leche para el café del desayuno o de algún alimento. Hoy en día, este aparato inventado por Percy Spencer en 1945 es uno de los más utilizados en todas las casas, pero han surgido algunas voces en contra de su uso.

Vale mencionar que respecto al uso del microondas siempre ha habido diferentes mitos. Uno de los más conocidos es el que afirma que las radiaciones emitidas por el electrodoméstico son perjudiciales para la salud, y que incluso pueden llegar a provocar cáncer. Esta afirmación es rotundamente falsa, ya que es un aparato totalmente seguro, siempre y cuando se encuentre en buen estado y se sigan las instrucciones indicadas por el fabricante.

Para evitar la proliferación de microorganismos hay que mantenerlo limpio.

Fuente: Pinterest

¿Es peligroso usar el microondas?

El oncólogo y experto en cáncer y nutrición Henri Joyeux, autor de 'Come bien hoy, vive mejor mañana', explicó en una entrevista para Infosalus que el microondas es "un electrodoméstico que hay que emplear con moderación". Su explicación se resume en que "en el microondas los alimentos no se cocinan, en realidad, sino que se calientan, así que, si el producto no presenta una calidad adecuada desde el punto de vista bacteriológico, los gérmenes se desarrollarán, con los peligros que eso puede conllevar para tu salud".

La proliferación de microorganismos en el microondas se puede prevenir tomando medidas de higiene y seguridad alimentaria adecuadas. Mantén el interior del electrodoméstico limpio y libre de derrames de alimentos. Utiliza tapas o cubiertas para cubrir los recipientes antes de calentarlos en el microondas. Esto ayuda a retener la humedad y a prevenir la dispersión de microorganismos.

Utiliza tapas para cubrir los alimentos antes de calentarlos. Fuente: Pinterest

Calienta los alimentos a temperaturas seguras. Esto es especialmente importante para carnes, aves y alimentos que contienen huevos. Debes asegurarte de que el centro de la comida lcance una temperatura segura para matar cualquier bacteria dañina.