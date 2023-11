El alimento que no puede faltar en tu dieta para mantener buena salud física y mental, según Harvard

No es un secreto que tener una buena alimentación es fundamental para mantener una buena salud y prevenir enfermedades como la diabetes, las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer. Además, una dieta saludable proporciona suficientes calorías para darnos la energía que necesitamos para vivir cada día. Aunque hace falta consumir todos los alimentos con debida moderación, según las necesidades de cada quien, existen algunos estudiados por la ciencia que según expertos, no deben faltar en nuestra dieta.

La psiquiatra nutricional Uma Naidoo, de la Escuela de Medicina de la prestigiosa Universidad de Harvard, y autora de This is your brain on food ("Lo que la comida le hace a tu cerebro") ha estudiado a profundidad los alimentos y su relación con el cerebro. En su obra, explica las muchas formas en que los alimentos contribuyen a nuestra salud mental y muestra cómo una dieta sana puede ayudar a tratar y prevenir una amplia gama de problemas de salud psicológicos y cognitivos.

Una dieta sana puede ayudar a tratar y prevenir problemas de salud psicológicos y cognitivos. Foto: Freepik

¿Cuál es el alimento que beneficia la salud física y mental según Harvard?

De acuerdo con la especialista en nutrición, las legumbres son un alimento que no puede faltar en la dieta diaria y son una de las opciones más saludables que se pueden consumir a diario. Consumir más legumbres como parte de una dieta saludable puede ayudar a bajar el azúcar en la sangre y la presión arterial

Asimismo, una dieta rica en legumbres está relacionada con un menor riesgo de desarrollar obesidad, diabetes, presión arterial y colesterol altos, enfermedades cardíacas o accidentes cerebrovasculares. Las legumbres son un alimento relativamente sostenible y económico, con bajo índice glucémico, rico en proteínas y fibra, y son una excelente opción para perder peso de manera saludable y sin pasar hambre.

Las más conocidos son los cacahuates. Foto: Pixabay

¿Cuáles son las legumbres?

Las legumbres son semillas secas que se encuentran en el interior de las plantas de la familia de las leguminosas. Son un grupo de alimentos muy homogéneo y se caracterizan por tener un gran contenido de proteínas, lípidos, fibra, minerales y vitaminas. A continuación, se presenta una lista de algunos tipos de legumbres:

Garbanzos

Lentejas

Alubias

Guisantes

Cacahuetes

Habas

Alfalfa

Soja

