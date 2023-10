¡Olvídate de las chinches!, con este ingrediente de cocina podrás alejarlas para siempre

En los últimos días no se ha dejado de hablar de la presencia de chinches en el transporte público, en las escuelas y oficinas, un hecho que nos obliga a extremar medidas para no llevarlas por descuido a nuestros hogares y que el problema se convierta en una plaga difícil de erradicar y para la que será indispensable la presencia de expertos en fumigación. Ante el pánico que muchas personas ya viven en México por el riesgo que representan estos insectos, buscan todo tipo de medidas para alejarlas para siempre y no creerás lo barato y fácil que es lograrlo.

Aunque existen todo tipo de alternativas como los repelentes, lo cierto es que las apuestas cien por ciento naturales son las preferidas por muchos y las menos dañinas para nosotros y nuestras mascotas; en otras ocasiones te hemos contado el poder que tienen las plantas para alejar a las molestas chinches que nos dejan ronchas en la piel y pueden vivir por semanas en nuestros colchones o muebles. Pero además de estas, hay un poderoso ingrediente de cocina del que detestan el olor y dejarán de ser un problema.

¡Despídete de ellas para siempre! (Foto: Pexels)

El clavo de olor es un repelente natural para las chinches

Si bien tomar medidas como realizar limpiezas profundas en el hogar, prestar atención a las zonas en las que usualmente se esconden las chinches o usar remedios caseros como el alcohol o el bicarbonato son los más efectivos, lo cierto es que en tu cocina tienes el olor que más odian estos molestos insectos. Se trata del clavo, que además de darle sabor a nuestros platillos es magnífico para prevenir y alejarlas de nuestras casas.

La mejor parte es que esta alternativa es una de las más baratas con la que te podrás encontrar para mantenerte a salvo de las picaduras y de las plagas que se esconden principalmente en los colchones, pero que en muchas ocasiones no sólo son una molestia para ti, sino también para tus mascotas. De acuerdo con los expertos, el olor del clavo mantendrá alejadas a las chinches y con ello lograrás tu meta de prevenir que lleguen a tu casa, especialmente si o combinas con otras medidas.

¿Qué hace este remedio a las chinches?

Para realizar este remedio casero de forma segura y efectiva en tu hogar es muy importante que prestes atención a cómo prepararlo y dónde aplicarlo para así evitar que estos animalitos lleguen a tu casa, o bien, que los alejes para siempre de cada una de tus habitaciones. Es por ello que hoy te contamos cómo debes de recurrir a este remedio para las chinches.

Para este preparado necesitas aceite de clavo. (Foto: Pexels)

Lo primero y más importante es que además del clavo tal cual puedes usar un aceite esencial con este olor muy marcado para así incrementar los resultados; mientras que para intensificar el olor dentro de tu hogar o de los espacios contaminados con las plagas, puedes agregar en un atomizador una taza de agua con un chorrito de este aceite. Posteriormente sólo queda rociarlo en tus muebles, colchones, sillones y otros espacios en los que las chinches ya estén presentes o puedan quedarse a anidar.

¿Qué olor odian las chinches?

Un aspecto que debes de saber sobre el olor que más odian las chinches y que además está presente en el clavo, es que se trata del compuesto eugenol que está presente de forma natural en este ingrediente y que, por si fuera poco, también se suele utilizar en los insecticidas. De ahí que este remedio casero sea tan efectivo y con resultados rápidos, ¿lo pondrías a prueba?

SIGUE LEYENDO

