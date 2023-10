YouTuber se introduce a la UNAM para exterminar las chinches y lo corren los alumnos

Yulay, un famoso creador de contenido de la plataforma YouTube, se presentó en la Facultad de Estudios Superiores en Acatlán (FES-A), en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde recogió numerosos casos de personas que supuestamente fueron atacadas por las chinches.

Youtuber entra a la UNAM para hacer una fumigación de chinches

"Estábamos en equipos hasta que la profesora se dio cuenta de que había una chinche caminando en el piso", fue uno de los testimonios de un grupo de estudiantes, mismos que probarían que hay supuestas plagas de estos insectos.

Yulay intentó hacerle un bien a la comunidad de la FES-A, llevando un equipo de fumigación. Foto: Instagram

Otra alumna mostró ronchas de supuestos ataques de chinches: "Llegué a mi casa, me metí a bañar con agua caliente, y noté las ronchas al moemnto de estar tallando mi cuerpo porque me dolió. A una compañera la picaron, la llevaron a enfermería, la inyectaron y le dijeron que no había sido una chinche.

Yulay y su equipo fumigaron chinches en el edificio de derecho de la Facultad

Por lo anterior, se presentó con un grupo de expertos que propusieron a realizar un método de aspirado en los salones de clases de la escuela. Aseguraron que era ideal porque no genera contaminación, pero con un refuerzo de dósis bajas de insecticida microencapsulado. Perfectamente uniformados, ingresaron a las instalaciones de la Máxima Casa de Estudios, en el Estado de México.

Luego de un diálogo con los estudiantes de la institución, lograron entrar a unos cuantos salones. Empezaron en los puntos donde se había registrado presunta actividad de chinches. Propueron empear con los salones de la Facultad de Derecho. Su método fue la aspersión a bandeo donde cubrieron toda la barda, mientras que en los pupitres cubrieron gran parte de los espacios que no están a simple vista.

El youtuber fue retirado de las instalaciones. Foto: Instagram

Solamente pudo hacer el trabajo en algunos de los salones, pero fueron retirados por un grupo de estudiantes que busca exigir a las autoridades que terminen atiendan las causas, y cerraron la escuela por tiempo indefinido. Al respecto, la UNAM emitió un par de comunicados para liberar de preocupaciones a sus alumnos.

¿Qué pasó con las chinches en la UNAM?

Todo comenzó a finales del mes de septiembre de 2022, cuando alumnos de la Facultad de Química publicaron fotografías e hicieron post de redes sociales evidenciando una supuesta plaga de chinches en sus instalaciones, por lo que pedían la intervención de las autoridades de la UNAM para que los alumnos y maestros pudieran estar en condiciones óptimas.

Yulay aseguró que no entendieron su tarea. Foto: Instagram

Al respecto, anunciaron que un dictamen técnico elaborado por la Dirección General de Atención a la Salud, indicó que no existía plagas de ningún tipo de insecto, ni tampoco había un riesgo para la salud de la comunidad. "Para la tranquilidad de nuestra comunidad, se fumigará este fin de semana", argumentaron, y cerraron el plantel hasta el 3 de octubre.

La UNAM suspende clases por la aparición de chinches

Un par de días después, el problema se había ampliado por las diversas facultades de la Ciudad Universitaria, pero también a planteles a la distancia, como la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, en Naucalpan, Estado de México. Los reportes de chinches de un grupo de estudiantes fue a través de las redes sociales. Videos y fotografías lo demostraron. Debido a todo ello, suspendieron las actividades presenciales en algunos de los planteles, y se mantendrán a distancia hasta el 9 de octubre de 2023.

Lo anterior, con el objetivo de aplicar una fumigación a las instalaciones de la Máxima casa de estudios, acordado en reunión convocada por la Secretaría de Precención, Atención y Seguridad Universitaria. Agregaron que las picaduras subidas a redes sociales parecieran ser provocadas por chinches de cama, mismas que no representan infecciones o transmisiones de enfermedades.

Confirman el hallazgo de una posible chinche en plantel de la UNAM

Este viernes 6 de octubre, agregaron que durante la mañana, en las instalaciones encontraron un insecto que reúne microscópicamente las características de las chinches, misma que fue enviada al Instituto de Biología, pero no se encontraron más de éstos, tampoco revelaron la ubicación.

"Reiteramos que no hay ninguna plaga o infestación de chinches y que la comunidad no está en riesgo sanitario", agregaron, además de informar que se aprovechará este fin de semana para reforzar acciones de limpieza. Agregaron que buscarán asesoría y colaboración de biólogos y entomólogos de la Universidad para que no aenten a otras especies endémicas.