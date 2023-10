Britney Spears: disfrázate de la Princesa del pop de forma sencilla para tus fiestas de Halloween

Se avecinan las fiestas de Halloween, por lo que es hora de dar rienda suelta al ingenio y la creatividad para tener los mejores disfraces y sorprender a la familia, pareja o amigos. Este año puedes dejar atrás los clásicos disfraces de personajes de cuentos o películas de terror y probar estas dos excelentes opciones para innovar en este 2023.

Una excelente opción sería disfrazarse de la princesa del pop, Britney Spears, ¿cómo?, sí, con dos de sus icónicos trajes que utilizó en dos de sus videos musicales más reconocidos en todo el mundo: Toxic (2009) y Oops!...I Did It Again (2009).

Disfrázate como una ruda y "toxic" girl

Uno de los disfraces que podría funcionar muy bien para esta temporada es el traje negro que utilizó la cantante de estadounidense en su video de Toxic, que tiene hasta el momento más de 635 millones de vistas, desde el 2009 que se publicó.

lUn disfraz sensual e innovador para esta temporada.

Foto: Youtube

Britney Spears

Lo único que necesitarás es armarte de un buen pantalón y blusa de cuero sintético negro, así como un arnés y un liguero de cuero pu, para darle ese toque sensual a tu disfraz y que puedes conseguir en menos de 200 peso cada uno. Para este traje es necesario contar con algunas botas negras, el estilo es lo de menos, pueden ser de punta o redondas, dependerá de tus gustos.

El otro gran detalle será conseguir una peluca con ese color rojo intenso, que contraste y le dé un realce a todo el disfraz en general. En cuanto al maquillaje solo debes marcar intensamente tus ojos con un delineador de color negro y las cejas y párpados superiores con sombra o delineador rojo. El color del rostro debe verse un tanto pálido y los pómulos también muy marcados de rojo.

La peluca roja sin duda es uno de los elementos clave de este traje. Foto: imdb

Lucen como una dulce air hostess

El otro disfraz que también te podría funcionar es el de Azafata azul, que incluso puedes adquirirlo en línea, aunque los costos pueden ser elevados y si lo que deseas es economizar, bien puedes intentar armarlo con ropa que ya tengas en casa. En algunas páginas de internet se vende el cosplay en cerca de 7 mil pesos.

Para este traje requerirás encontrar un vestido azul con pronunciado escote, así como un sombrero de azafata en el mismo tono. Donde deberás invertir más tiempo en el accesorio que lleva en los hombros. También requerirás una peluca con cabello rubio.

En la tienda de Eatsy se encuentra a la venta: Foto: Eatsy México

Derrocha sensualidad con un traje al estilo Oops!...I Did It Again

También puedes optar por un cosplay más sencillo, práctico y fácil de conseguir. Me refiero al traje metálico rojo que usó en el video oficial de su sencillo Oops!...I Did It Again.

Para este también requerirás una peluca en color rubio y zapatos de tacón rojos, tal como aparece en el clip la cantante estadounidense. Este traje los pueden encontrar en Amazon en alrededor de 600 pesos.

Este traje además de sencillo, destaca por su sensualidad. Foto: Amazon

El outfit perfecto con el que no tendrás que gastar

Uno de los outfits más sencillos que puedes portar como disfraz en estas fechas, es el que usó Britney en su video de Baby One More Time, lo único que necesitas es escarbar en tu clóset para tener tener lo necesario:

Una blusa blanca que puedas amarrar para que quede como ombliguera.

Un top de color guinda que llevarás debajo de esta.

Un suéter o saco de color gris oscuro.

Una minifalda de corte A en color negro

Unas unas calcetas negras largas arriba de la rodilla

También deberás hacerte unas trencitas, a las que adornarás con donas blancas en la parte superior y con un moño rosa en la parte inferior.

Desempolva los recuerdos y la ropa también. Foto: Youtube Britney Spears

