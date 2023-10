Disfraces de ultima hora para Halloween: 3 secretos para conseguir un look original y con poco presupuesto

El mes de octubre es uno de los más esperados del año y es que además de tener las lunas más bonitas de toda la temporada, también inician las celebraciones con motivo de Halloween y Día de Muertos, dos de las fechas preferidas de las personas y de los amantes del terror. ¿La razón?, que nos permiten llevar los disfraces de las películas más populares de los últimos meses, los más horrendo, los más creativos según las tendencias actuales, y por qué no los más divertidos para crear con nuestra pareja o amigos.

Sin embargo, pensar en las ideas de disfraces para octubre y noviembre, sin importar si se trata de el look para una fiesta o para salir a pedir calaverita, lo cierto es que en muchas ocasiones hay poco presupuesto para gastar o simplemente no se quiere gastar de más y ni hablar de aquellos momentos en los que las prisas nos agarraron y no tenemos el disfraz más elaborado. En casos como estos no hay mejor alternativa que recurrir a nuestro clóset y crear algo improvisado con nuestras prendas de uso diario.

Los memes también pueden ser disfraces. (Foto: Pinterest)

3 secretos para conseguir un disfraz de Halloween original y con poco presupuesto

En cualquiera de los casos, la idea es lucir el mejor disfraz y hemos de informarte que la originalidad no está peleada con las compras inteligentes. De acuerdo con GoTrendier, durante esta temporada se registra un aumento de actividad en su plataforma, ya que millones de personas buscan obtener sus disfraces de reúso y ante la demanda de no gastar de más a la hora de crear los looks de Halloween o de Día de Muertos, compartieron con El Heraldo Digital tres secretos infalibles para lucir original y terrorífico en esta época del año.

“En esta época identificamos un par de tendencias, la primera es que tanto en el eje Kids, como en el de mujeres, se realizan ofertas de disfraces completos. En 2023 ya contamos con 47,986 disfraces publicados, de los cuales 34,992 son sólo para la oferta de México. La segunda tendencia responde a la necesidad de quienes buscan prendas vintage o de ciertas características como los oversize, que llevan a las usuarias a crear para ellas o sus hijos disfraces con un toque único”, comentó Ana Isabel Orvañanos, Country Manager de GoTrendier.

Los clásicos nunca pasan de moda. (Foto: Pinterest)

Al reusar tu disfraz también cuidas al planeta

Los disfraces tradicionales tienen una base de poliéster; es decir, provienen de fibra sintética, material que representa el 85 por ciento de los desechos que llegan a las costas de todo el mundo, de acuerdo con Greenpeace. La misma fuente informa que el resto del año, el poliéster está en un 60 por ciento de la producción textil mundial, la cual en Halloween sube al 83% por la fabricación de disfraces, proceso que no contempla el desecho; es decir, cuando ya no lo usas y se olvida por años en el clóset.

Con esto en mente, si quieres entender más cómo funciona una oferta de disfraz de segunda mano, acción que ya toman millones de mexicanas, te damos 3 secretos para lograr un disfraz original sin descuidar tu cartera, ni el medio ambiente.

No a las compras de pánico

Si estás armando de último momento tu outfit lo peor que puedes hacer es comprar por comprar. ¡Tranquila!, primero crea un listado de posibles disfraces e identifica qué personaje quieres ser ahora: un asesino serial, una fallecida del club de los 27, tal vez algo más tradicional como una bruja o crear tu versión oscura sobre un personaje en tendencia en el año ¿Qué pasaría con un Súper Mario dark?

La prueba que básicos del clóset te pueden salvar en Halloween y Día de Muertos. (Foto: Pinterest)

Dale oportunidad al reúso

Existen comunidades de moda de segunda mano con un alcance y un catálogo tan amplio que seguro encuentras algo de lo que buscas; además, el reúso también contempla la opción de renta, que no te saldrá en la misma cantidad que una compra y tampoco se quedará almacenado en tu clóset. Para reducir tu listado de opciones conoce qué necesita ese disfraz que tienes en mente para que luzca justo como lo imaginas y, una vez clara la idea, investiga cuál es el precio de los artículos que necesitas para lograrlo. Por ejemplo, una peluca o un gorro en específico, cierta talla de blusas o vestidos y demás. No olvides contemplar gastos que se pueden requerir como el de un maquillaje profesional.

Adopta lo retro

El estar tan enfocada en obtener tu disfraz desde cero te ciega a todo el panorama que puedes tener en los clósets de casa. Date un clavado en los armarios y evalúa qué puede funcionar para crear tu atuendo. También pregunta a tus familiares, porque pueden intercambiar prendas. Evalúa el “crearlo tú misma”, en la actualidad hay diversos vídeos que te explican cómo hacer complementos que pueden funcionar por si te agarran las prisas, como los antifaces o incluso con una máscara. No pasa nada si encuentras más personas disfrazadas con el mismo personaje, ya que el tuyo traerá tu toque; por ejemplo, inspirarte en una versión de Margot Robbie en las alfombras de Barbie y haz tu versión zombie.

“Si dudas en reutilizar un disfraz que pudo ser usado sólo unas horas el año pasado y que hoy te puede costar la mitad de su precio original, te comparto que incluso en nuestra plataforma se han encontrado vestuarios que se emplearon en documentales o series, además de que su valor está en la calidad y cuidado que mantienen”, concluye la Country Manager.

