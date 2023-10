Milk beige, el tono de cabello que reinará esta temporada y les favorece a todas las mujeres

Estamos seguras que en algún momento de los últimos cinco años has escuchado hablar sobre las tendencias de belleza coreanas que han orillado a más de una persona a renovarse el look y lucirse como una verdadera diva, y sea con las prendas más chic o con detalles en nuestra imagen que van desde unas cejas rectas, un maquillaje que nos ayude a vernos tiernas e incluso a renovar el estilo de nuestras melenas. Aunque los cortes han ganado protagonismo, lo cierto es que no son los únicos que se pueden lucir, ya que los distintos tonos también son los favoritos de algunas.

Aunque las coreanas nos han demostrado que el tinte rubio claro o platinado son atemporales y se llevan sin importar la región del mundo, lo cierto es que suelen apostar también por las tonalidades castañas claras y oscuras. Y es precisamente donde tiene lugar la tendencia de cabello que reinará esta temporada y que debes de probar sin importar tu edad, ¡pues les favorece a todas!, así que si estás pensando en teñir tu melena, sin duda tendrás que darle una oportunidad a este tono que se verá desde el otoño y hasta la próxima primavera.

Sus reflejos brillantes te encantarán. (Foto: Pinterest)

Se trata del milk beige, un tono de cabello que recupera las tonalidades castañas en nuestra cabellera, pero que a la vez le da un toque delicado y radiante gracias a ese efecto lechoso del tinte y que nos recuerda a nuestras bebidas calientes favoritas de la temporada de frío. Existen muchas razones por las cuales darle la oportunidad a este estilo de pelo y la más importante es que se puede llevar en todos los tipos y formas del pelo, pero también ayuda a lucir un rostro aún más delicado.

Milk beige, la tendencia de cabello que las coreanas nos impusieron como la favorita

En años pasados se han hecho tendencia estilos similares a este y es importante que no lo confundas con el milk tea que se popularizó durante la pandemia, ya que el milk beige recupera tonalidades más oscuras y con ese resplandor de la espuma blanca de las bebidas calientes que tomamos durante el otoño y el invierno. Por otro lado, al tratarse de un color más oscuro, le favorece tanto a pieles cálidas como frías, aunque la tonalidad más clara o intensa la escogerá un profesional de la belleza según lo que necesites.

Lo puedes llevar en pelo corto y largo. (Foto: Pinterest)

Por otro lado, es importante destacar que aunque el color se puede llevar de forma uniforme sobre todo el pelo, es decir, de raíces a puntas, otra alternativa son las mechas con las que podrás darme dimensión, movimiento y volumen a tu melena. En cualquiera de los casos, el resultado es el mismo: un rostro rejuvenecido al instante y con el cual acaparar miradas sin importar tu edad; no olvides que esto también te permite lucirte más delicada y femenina.

Así que si estás en búsqueda de ideas para renovar tu look, sin duda debes de apostar por el tono mil beige que ya es de los más solicitados en los salones de belleza y con el que puedes conseguir un cambio de imagen que aunque es notorio, te permitirá verte natural y sin lucir demasiado radical. ¿Le darías una oportunidad?

