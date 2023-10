Perfumes ideales para la temporada otoño-invierno que debes tener en tu tocador

El otoño ya se siente en México y también las nuevas tendencias que esta estación de año trae consigo. Y si alguna vez te has preguntado por qué esta época y el invierno son las que más les gustan a las personas es porque cuando piensan en estos momentos su memoria olfativa trae recuerdos acompañados de deliciosos aromas. Por su puesto, muchos de ellos vienen de elementos naturales como las hojas de los árboles, la lluvia y la comida de estas fechas, pero hay otros olores que aunque son diseñados se quedan en nuestra memoria.

Así que si buscas estar en tendencia con las fragancias de la temporada, hicimos un listado con los perfumes que son ideales para usar este otoño-invierno 2023 y el plus de ellos es que podrás usarlos cuando quieras porque nunca pasan de moda. No olvides que oler rico le agrega a tu estilo pulcritud, elegancia y esencia por eso es importante que uses el perfume adecuado.

Durante el otoño-invierno predominan las fragancias cálidas | Foto: Pexels

¿Qué aromas se usan en otoño-invierno?

Aromas cálidos y sensuales

Esta época de convivencia familiar y delicias culinarias, puedes optar por perfumes con notas intensas como la canela, el cardamomo, el patchouli, la vainilla o el ámbar. Algunos con estas características son: Black Opium de Yves Saint Laurent o Miss Dior.

Perfumes otoño-invierno 2023

Esta fragancia tiene notas de café y vainilla | Foto: Sitio web Chanel

Amaderados

Esta notas es de las más versátiles, lo que quiere decir que la puedes usar en cualquier época del año también. Está inspirada en las raíces de los árboles, cortezas y resinas de la naturaleza. Su aroma evoca el cedro, el sándalo. Este perfume se sentirá herbal y fresco. Entre ellos se encuentran estos populares, de Chanel Mademoiselle y The One By Dolce & Gabbana.

Con aroma ámbar y fresco| Foto: Sitio web Chanel

Vainilla, caramelo y chocolate

Este está posicionado como el favorito de muchas personas y los grandes marcas perfumistas lo saben porque son de los más buscado. La vainilla, el caramelo y el chocolate crean fragancias deliciosas y son de las más dulces y aromáticas, su aroma evoca los más agradables momentos y quién la usa generalmente se distingue por ser una persona romántica y tierna.

Escape de Calvin Klein uno de los perfumes más aromáticos de vainilla y caramelo

Florales

Aunque no lo creas los aromas florales están presentes en estas épocas. Durante el otoño emergen aromas como el Jazmín, rosa, gardenia, neroli o magnolia. Hay algunos perfumes muy populares en cuanto florales se trata, además también son dulces e icónicos, como es el caso de Chanel Nº5 o Gucci Bloom.

Uno de los perfumes más icónicos y atemporales | Foto: Sitio web Chanel

Perfumes otoño invierno hombre

Durante esta temporada los hombres prefieren fragancias y perfumes con notas cálidas e intensas. Las notas que predominarán este otoño van desde haba tonka, canela, y pachuli, pero hay otras que también destacan como el cedro, el pomelo, el shiso, jengibre y vodka suave. Los predilectos para ellos pueden ser Guilty de Gucci, Bleu de Chanel, Terre D’Hermès de Hermès y 212 VIP Men de Carolina Herrera.

Con esencia amaderada pero ligero y fresco | Foto: Sitio web Chanel

¿Qué perfume usar según el clima?

Las casas perfumistas recomiendan que a medida que el clima comience a tornarse más frio o más cálido, el perfume debe aumentar o atenuarse en consecuencia. Por lo que lo ideal es usar florarles vivaces durante la primavera y optar por fragancias más cálidas y amaderadas una vez entrado otoño.

