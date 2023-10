Si alguna vez te has preguntado por qué tu perrito te lame las manos, los pies o incluso la cara, no estás solo. Esta es una pregunta muy común ante una conducta frecuente en nuestras mascotas y que puede tener varios significados. De acuerdo con los expertos, esto lo hacen los lomitos para demostrar afecto y pedir atención, pero también para comunicar miedo o inquietud.

Es por ello que no debes de ignorar cuando tu perro te lame, ya que igual que cuando sale a la calle y olfatea todo lo que encuentra, el lamido es una forma importante de interacción social para tu mascota. Acompáñanos para entender más acerca de por qué los perros lamen a sus dueños, si es de preocupación, muestra de afecto o para hacerte saber que necesitan algo.

No solo es una señal de amor. (Foto: Pexels)

El lenguaje canino: qué significa que mi perro me lama

¿Alguna vez has tratado de entender el lenguaje canino para mejorar tu relación y conexión con tu mascota?, si la respuesta es sí, seguramente sabes que esta es una tarea compleja y que requiere de demasiado conocimiento. Es por ello que hoy respondemos a la pregunta de qué significa que tu perro te lama constantemente y sin importar la parte de tu cuerpo.

¿Por qué los perros lamen las manos de sus dueños?

Para dar respuesta a las preguntas más frecuentes de dueños de perros, los expertos de Pet Haus compartieron algunas de las principales razones por las que pueden dar de lenguetazos a sus dueños y la respuesta te sorprenderá. Sin embargo, debes de saber que los significados suelen ser similares sin importar si te lamen las manos, los pies, la cara o las piernas.

De acuerdo con los expertos, las lamidas son su forma de comunicarte que tiene hambre, aunque es importante que también tomes en cuenta que si después de comer te das cuenta que tu can se relame repetidamente el hocico y además se acompaña de una mirada fija en ti, así como lamidos directamente en ti, su deseo del momento es que lo alimentes.

Esta conducta puede ser señal de que tu perrito tiene hambre. (Foto: Pexels)

Lamidos en la cara: ¿qué está tratando de comunicar tu perro?

Aunque para muchas personas los lamidos, especialmente aquellos que ocurren en la cara, son una forma de sus perros para darles besitos o cariños, lo cierto es que no sería la única razón. Pues en muchas de las ocasiones, esta conducta repetitiva de nuestras mascotas es una señal de estrés que no debes de ignorar si no quieres desencadenar problemas mayores.

"Si te lame o te relame, puede ser que tu perrito te quiera decir que se siente incómodo por algo que estás haciendo o por algo que está pasando y busca su propio espacio", comentan los expertos.

¿Por qué mi perro me lame los pies?

Entre las zonas más comunes que suelen lamer los perros también destacan los pies y aunque hay muchas razones detrás de esta conducta no debes de dejar fuera de las posibilidades que tu mascota quiera reforzar el vínculo que tiene contigo o con algún otro miembro de la familia. Sin embargo, para detectar esto hay otras señales fáciles de identificar, pues los lamidos suelen estar acompañados de tirarse en el piso para integrarte a su interacción social.

¿Qué necesidades te transmiten tus perros? (Foto: Pexels)

Los "besos" caninos: ¿son realmente una muestra de afecto?

Existen muchas formas de interpretar los "besos" caninos y una de las más comunes es que son precisamente besos con los que te demuestran su amor y afecto que, según los profesionales, es verdad, pero no la absoluta ni la definitiva. Pues como comentamos arriba, existen distintos motivos por los cuales tus canes quieran darte lenguetazos.

Pero además de las anteriores, existen otras que son igual de frecuentes y con las que se debe de tener cuidado, ya que pueden ser una forma de demostrarte que se sienten intimidados o simplemente porque quiere llamar tu atención para que lo acaricies o pases tiempo con ellos.

