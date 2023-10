La cena que es perfecta para bajar de peso mientras duermes

Si bien es cierto que eres bella en cualquier talla, también lo es el hecho de que, estar elevada de peso puede contribuir a que se desarrollen enfermedades que pueden llegar a deteriorar tu cuerpo, tales como padecimientos cardiacos, de presión e incluso diabetes. Sin embargo también hay una parte considerable de la población que no baja de peso, no porque no quiera, sino porque tiene alguna enfermedad que se los impide, tales como las relacionadas con la tiroides.

Esta pequeña glándula puede provocar grandes estragos en la vida de las personas, especialmente si quieren mantener un peso saludable, por lo cual, los nutriólogos recomiendan el consumo de ciertos productos que ayudan a acelerar la digestión, tales como la avena y un "mágico" pseudo cereal que además de delicioso puede ayudarte a conciliar el sueño y controlar tu peso, sin importar si padeces o no de la tiroides.

La quinoa instantánea es muy sencilla de cocinar / Foto: Pixabay

De hecho, este sólo fue un ejemplo para que pudieras vislumbrar el poder de la quinoa, la cual además de ser altamente recomendada por sus propiedades nutricionales, puede ayudarte a bajar de peso si estás batallando con algunos kilitos de más o simplemente buscas ponerte en forma para subir tu autoestima o como parte de un propósito de año nuevo.

¿Por qué la quinoa es la cena perfecta?

En general se recomienda ingerir cenas ligeras que no contengan un alto índice calórico, ya que tu cuerpo se destina a estar en reposo durante la noche, para lo cual no requiere de un alto contenido energético y este, al no tener un vínculo de salida se acumula, provocando el aumento de peso. Así que en general, siempre es preferente no cenar pesado, algo que también evitará que tengas pesadillas debido a una indigestión.

Así como puede llevarse con sabores dulces, la quinoa también es buena con los sabores salados / Foto: Pinterest

Por otra parte, diversos expertos en nutrición han señalado que la cena perfecta debe tener cuatro partes: una vegetal, otra rica en proteínas y baja en grasas, una porción de cereal menos significativa que las anteriores y una partecita de grasas saludables; elementos que en general se condensan en la quinoa, lo que la convierte en el alimento idóneo para aquellos que buscan una cena saludable.

Cualidades de la quinoa al consumirla como cena

Al ser un pseudo cereal, de acuerdo con la Pontificia Universidad Católica de Chile, la quinoa es rica en vitamina B, atributo que le permite servir como relajante natural que ayuda a calmar los nervios, al tiempo que depura y desintoxica el organismo, algo especialmente necesario cuando se almuerza de una manera considerable.

La quinoa es deliciosa y nutritiva / Foto: Pixabay

De acuerdo con un artículo publicado en la revista "Ambienta", perteneciente al "Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España", la quinoa contiene metionina, aminoácido que además de ser un excelente antioxidante, ayuda a metabolizar la insulina, siendo una alternativa perfecta para las personas con diabetes. Sin mencionar que, entre otras cualidades, cuenta con lisina, otro aminoácido, sólo que este cuenta con propiedades que ayudan al desarrollo de las células cerebrales, al igual que el fosforo, hierro y zinc, también presentes en este pseudoreal rico en fibra y libre de gluten.

