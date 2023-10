En arriesgado traje de baño azul, Vanessa Claudio da cátedra de elegancia para el otoño 2023

Aunque el verano llegó a su fin, algunos han optado por gozar de los últimos días soleados en pleno otoño con unas vacaciones en la playa, pero Vanessa Claudio lo llevó otro nivel dando muestra de su estilo único marcado por la elegancia y glamour. Y es que la conductora lució un arrebatador traje de baño azul con escote profundo que delinea a la perfección su delicada figura.

“Mientras el frío decide venir yo sigo disfrutando del sol”, escribió la conductora junto a una serie de fotografías en las que da cátedra de sofisticación luciendo un revelador look playero. El traje de baño tiene un corte alto en la cintura que delinea aún más esta parte del cuerpo, sumado a la abertura del abdomen en donde también lleva una pequeña cinta que resalta aún más su envidiable figura.

Traje de baño azul de Vanessa Claudio. Foto: IG @vanessaclaudio

En el escote, el traje lleva forma en “U” que es ideal para darle mayor elegancia y tirantes anchos que brindan comodidad para quienes gozan de hacer actividades acuáticas. El azul fue uno de los colores fuertes de verano, pero en su tono más oscuros será de los favoritos de otoño en el que los cálidos reinarán entre los atuendos de otoño.

Trajes de baño de Vanessa Claudio para otoño

Pese a la elegancia de su traje de baño y que resaltó la belleza de la exconductora de “Venga la Alegría”, este look no fue bien recibido por sus seguidores debido al revelador corte en la cintura; sin embargo, Vanessa Claudio ha demostrado su versatilidad cuando se trata de la moda al no temer en experimentar con las tendencias del momento.

En café, dorado y cobre son ideales en trajes de baño para resaltar el bronceado. Foto: IG @vanessaclaudio

Por ello, la exreina de belleza puertorriqueña posee toda una colección de trajes de baño y bikinis de los que ha mostrado detalles a través de su cuenta de Instagram compartiendo detalles de sus vacaciones en paradisiacos destinos. Es así como se ha convertido en un referente de estilo con atuendos que sus fans están dispuestos a replicar ya que se adaptan a todos los estilo con un toque de elegancia.

Ejemplo de ello es el conjunto de crochet que permanece con fuerza durante otoño gracias al toque romántico que añade a cualquier look playero. El tono café, como el que luce la también actriz, es ideal para quienes buscan resaltar su ronceado perfecto. El color blanco es un básico en cualquier guardarropa y en los trajes de baño no es excepción, como muestra el coqueto look que llevó Vanessa Claudio con escote strapless y encaje, así como cintas anchas en la cintura.

Vanessa Claudio con romántico bikini strapless. Foto: IG @vanessaclaudio

