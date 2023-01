5 destinos para viajar este 2023 y cuidar tu bolsillo

Hoy hablaremos acerca de cinco lugares increíbles a los cuales puedes viajar este 2023. Para hacerlo no necesitas tener millones en tu cuenta, sino simplemente ganas de hacer un viaje espectacular.

Te platicaremos acerca de lugares en México y el mundo, y te diremos dónde hospedarte y hasta dónde comer. Te aseguramos que si haces cualquiera de estos viajes la pasarás increíble y tu cuenta bancaria no sufrirá.

Albania es un destino poco conocido. Foto: Especial

1 Albania

Empezamos esta lista con Albania, un lugar poco común para viajar; sin embargo, es el lugar perfecto para ir a inicio de año,ya que tiene todo lo que buscas y aparte es barato, tiene paisajes de los que solo ves en tus sueños, comida deliciosa y ciudades con mucha historia, donde te aseguramos que nunca te aburrirás y que en ningún momento de tu viaje sentirás que ya no tienes nada que hacer.

Comida albanesa. Foto: Especial

En los últimos años se ha visto como uno de los mejores lugares para ir a pasear, turistear o simplemente echarte en un camastro en una de sus bellas playas. Una cosa extraordinaria que podrías hacer en este hermoso país es conocer un ojo de agua.

Arquitectura turca. Foto: Especial

2 Turquía

Turquía se encuentra como uno de los destinos más fascinantes para conocer. Empezando por la gente que son súper amables y tratan a sus turistas de manera impecable y no solo eso, sino, sus paisajes que parecen irreales, gastronomía, mezquitas, ruinas griegas y romanas, pero lo mejor de todo son sus precios. Puedes llegar a conseguir hoteles no muy lujosos a menos de 50 euros por noche, aproximadamente mil pesos mexicanos, y la comida no se queda atrás, no solo es deliciosa si no que también es barata.

Machu Picchu. Foto: Especial.

3 Perú

El lugar perfecto si tienes ganas de conocer montañas y playas salvajes. En los últimos años no ha sido solo Machu Picchu, una de las siete maravillas del mundo, lo que ha disparado el turismo a Perú, sino también sus riquísimos ceviches y sus recorridos por antiguas ciudades aumentaron la lista de razones por la cuales debes conocer este país.

Cancún es un destino de primer nivel. Foto: Especial

4 Cancún

No tienes que irte tan lejos para disfrutar de unas vacaciones perfectas, en Cancún, Quintana Roo vas a ver de las playas más bonitas, y el clima no se queda atrás. Disfrutaras de un sol delicioso a lado de la playa perfecta, y lo mejor de todo es que la vida nocturna es otro de los grandes atractivos. Si tienes ganas de ir de fiesta Cancún tiene de los mejores antros en la República Mexicana y la típica comida mexicana tampoco se queda atrás.

Chiapas tiene maravillas naturales. Foto: Especial.

5 Chiapas

Con sus reservas naturales, sitios arqueológicos escondidos en la selva y ciudades, Chiapas ofrece muchas posibilidades para lograr una estancia inolvidable si buscas un viaje de aventura y diversión no tan caro, este lugar es tu mejor opción. Primero que nada, está aquí en México, y todos los hoteles son súper baratos, al igual que la comida.

Un viaje de aventura en Chiapas. Foto: Especial.

La cantidad de cosas que hacer son infinitas, desde ir de paseo por San Cristóbal, tomar un paseo en un kayak por el Cañón del Sumidero, hasta escalar montañas con ojos de agua bellos.

