La hijastra de Salma Hayek presume su belleza al posar en bata de baño

Los looks de las famosas con motivo del fin de semana han dado mucho de qué hablar por lo icónicos que resultan, ya sea por lo reveladores que pueden ser o porque ayudan a presumir el lado más sensual de la figura; sin embargo, no son los únicos factores a tomar en cuenta, pues muchas también sorprenden al lucir naturales y muy radiantes. Uno de los mejores ejemplos es el de la hijastra de Salma Hayek, quien presumió su belleza como nunca con tan sólo una bata de baño.

Se trata de Mathilde Pinault, la hija que François-Henri Pinault (el esposo de Salma Hayek) tuvo con Dorothée Lepère y quien se ha convertido en toda una sensación en las redes sociales, desde donde presume los mejores y más exclusivos lujos a los que tiene acceso, pero también al enorme mundo de la moda en el que ella también tiene su propia influencia. Por supuesto no siempre cautiva con las prendas más lujosas o exclusivas, sino que en ocasiones sorprende al demostrar que su belleza es natural e inigualable, un hecho que confirmó este fin de semana.

Así cautivó a sus seguidores de Instagram. (Foto: IG @mathildepinault)

Con arriesgado escote, así modeló en Instagram la hijastra de Salma Hayek

A través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo y amante de los caballos compartió una sesión de fotos en sus preparativos para conseguir un outfit ideal para robar miradas y antes de encontrarse "con gente genial"; aunque no dio más detalles de su reunión o de si se trataba de algún evento importante o en familia, la guapa Salma Hayek no dudó en reaccionar a la publicación de su hijastra, misma que ya suma miles de me gustas.

En la primera de las fotos se observa a la famosa de 22 años mirar hacia el horizonte mientras en su cabello ya luce el recogido perfecto para derrochar elegancia y en su cutis resalta una belleza única y libre de maquillaje con la que deleitó en redes. Por si fura poco, Mathilde no presumió su glamuroso look y en su lugar posó de frente con una bata de baño en color blanco y detalles en negro, aunque el gran factor que derritió a la red es el revelador escote que logró al dejar los hombros al descubierto.

Por otro lado, la también hija de una reconocida diseñadora de interiores presumió su lado más tierno con una segunda foto lanzando un beso y presumiendo un rostro de lo más natural y libre de maquillaje. En lo que respecta al resto del atuendo, la famosa no dudó en demostrar por qué triunfa en el mundo de las modelos, pues a pesar de haberse lucido con tan sólo una bata de baño derrochó estilo como si de un minivestido se tratara.

Con este arriesgado escote, "la hija" de Salma Hayek triunfó en la red. (Foto: IG @mathildepinault)

Según se aprecia en una tercera foto con la que Mathilde elevó la temperatura en la red, no sólo cautivó con el escote anterior y con el que acompañó una melena recogida, además de joyería de lujo muy discreta e ideal para un look minimalista, sino también por haber posado sentada desde un banco ya en los últimos preparativos de su atuendo, pero cautivando como nunca con una pose que dio mucho de qué hablar en la red.

Tras paralizar la red con esta icónica sesión de fotos, sus seguidores la llenaron de halagos que la propia hijastra de Salma Hayek no dudó en responder. "Cásate conmigo", "hermosa", "on fire", "preciosa" y "hermosa como siempre" son algunos de los comentarios que se leen en su publicación.

En otras ocasiones ha presumido sus looks más lujosos. (Foto: IG @mathildepinault)

