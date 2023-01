Tamalitos para perros: así los puedes preparar el Día de la Candelaria

El Día de la Candelaria está más cerca que nunca y si te tocó el muñeco en la pasada rosca de Reyes, llegó el momento perfecto para "pagarles" a tus amigos, compañeros de trabajo y familiares con los tamales que cada dos de febrero se encuentran presentes en todos los hogares mexicanos y que además de deleitar al paladar, representan el final de las festividades decembrinas. Aunque este tradicional alimento se comparte con todos, usualmente se suele dejar a los perros fuera para cuidar su salud; sin embargo, también se pueden sumar a los festejos.

Aunque para nadie es secreto que la alimentación de las mascotas debe ser muy cuidadosa para no ponerlos en riesgo de una diarrea hasta afecciones de salud más graves, lo cierto es que los tamales pueden formar parte de su dieta al menos una vez al año y qué mejor que invitarles durante el Día de la Candelaria. Pero antes de que pienses en darles una porción para un adulto hay cosas que debes de saber como el tamaño y los rellenos que se pueden incluir en estos tamalitos para perros que no le harán ningún daño.

Por medio de redes sociales se viralizó un video en el que una familia se encuentra preparando una olla de tamales, pero pensando en incluir a sus mascotas también prepararon versiones más pequeñas y con rellenos con los que los lomitos estarán más que felices. El truco está en hacer tamalitos con la clásica masa y hoja de maíz, pero en lugar de incluir mermeladas, trozos de fruta, rajas, mole o pollo en salsa verde, se agrega el relleno estrella: las croquetas.

La idea ha causado sensación en las redes sociales y es una excelente forma de hacer sentir a los animales de compañía como un miembro más de la familia este dos de febrero y la mejor parte es que también puede suponer el pretexto perfecto para que aquellos que se sacaron el muñeco en la rosca de reyes pongan a prueba sus habilidades en la cocina. Un detalle que no pasó inadvertido para muchos -a pesar que el perrito que sale en el video devoró su tamal mini- es que el relleno no sólo podría ser de croquetas.

Pues existe una larga lista de alimentos que los lomitos pueden agregar a su dieta diaria y de ahí que no sorprenda que muchas personas evitan las croquetas a toda costa para apostar por una alimentación cien por ciento natural; sin embargo, en casos como estos la asesoría de un veterinario es fundamental. A pesar de ello y considerando que estos tamalitos para el Día de la Candelaria no se les darán en grandes cantidades ni todos los días, se pueden rellenar con:

Frutas: arándanos, kiwis, fresas, sandía, naranja, melón, peras y manzanas (no olvides quitar las semillas), plátano en pequeñas cantidades

arándanos, kiwis, fresas, sandía, naranja, melón, peras y manzanas (no olvides quitar las semillas), plátano en pequeñas cantidades Verduras: de hojas verdes como las espinacas o guisantes, calabaza, brócoli,

de hojas verdes como las espinacas o guisantes, calabaza, brócoli, Carnes: pollo, pavo, cordero y salmón

Como te adelantábamos, esta versión mini del platillo tradicional mexicano no debería representar ningún riesgo a tus mascotas; sin embargo, siempre se pueden mejorar las recetas para obtener un resultado más saludable y es por ello que lo ideal es que prepares sus propios tamalitos en casa para asegurarte que ninguno de los ingredientes lo ponga en riesgo. Así que procura evitar el uso de la sal en la preparación de la masa o deja reservada una poca con la que se prepararán los de tu mascota, y evita a toda costa los alimentos que pueden ser tóxicos para ellos.

No olvides que los tamales también son ricos en grasas y si tu lomito presenta problemas de salud, lo ideal es consultar a un médico veterinario si este tipo de alimento es ideal para su alimentación; por otro lado, en perros sanos es muy importante que no se abuse de las raciones y respetar el consumo de un tamal pequeño para que no aumente significativamente su consumo de calorías.

