Estas 3 frutas que tienes en casa pueden ser tóxicas para tus perros

Tener perros en casa implica algo más que caricias, paseos diarios y jugar a la pelota, pues cuidar de su alimentación es fundamental para un buen estado de salud, tanto para prevenir el sobrepeso y la obesidad, como para evitar situaciones más graves que pueden causar ciertos alimentos como algunas frutas. Pues aunque muchos dueños de estos animales suelen procurar su bienestar, muchas veces les invitan de su comida, algo que puede ser un grave error.

Algo de lo que poco se habla es que los perros no tienen el mismo sistema digestivo que los humanos, por lo que muchas de las verduras o frutas que para nosotros no suponen riesgos, para ellos sí. Es por ello que se debe prestar mucha atención, ya que pueden sufrir de intoxicación con síntomas leves, hasta aquellos más graves que pongan en riesgo su vida.

En otras ocasiones te hemos compartido las plantas que pueden ser peligrosas para tus mascotas y en esta ocasión te presentamos las tres frutas que tienes en casa que resultan tóxicas para los lomitos; así puedes evitar que las consuman y ahorrarte preocupaciones y varias visitas al veterinario hasta que los malestares en el animal se eliminen por completo.

Los perros deben evitar algunas frutas o semillas de éstas por ser tóxicas. (Foto: Pexels)

Naranjas

Uno de los grandes debates de muchas personas es sobre si se debe o no permitir que estas mascotas coman cítricos como las naranjas, toronjas, limas e incluso limones, pues algunos expertos las recomiendan y otros no. Sobre ello podemos advertir que si bien sus propiedades no resultan tóxicas, sí pueden detonar algunas enfermedades, sobrepeso y obesidad.

Pues se sabe que son ricas en azúcares, algo que puede afectar el peso de los lomitos, además su ingesta puede ocasionar vómitos y malestares estomacales.

Manzanas

Otra de las frutas más comunes para tener en casa son las manzanas y tienen muchas opciones para prepararlas e incluso hay recetas que las tienen como protagonistas para los platillos de los perros, se debe tener mucho cuidado en sólo darles la fruta, pues los expertos han descubierto que sus semillas son tóxicas para los canes.

De acuerdo con las investigaciones que se han realizado, aunque siempre se evita consumir las semillas, en el caso en que los perros las coman por error se podrían intoxicar por el cianuro presente en ellas. Es importante destacar que muchas semillas de frutas como las cerezas y el durazno también son una buena fuente de cianuro, por lo que pueden provocar malestares en estos animales; así que aunque se les dé el fruto, por nada del mundo pueden comerse las semillas.

Uvas

Una de las frutas que más destacan por ser tóxicas para los perros son las uvas que de comer en exceso pueden ocasionar la muerte del can; sin embargo, esto no significa que sí las puedan comer, pues incluso por una ingesta baja se pueden presentar problemas de salud como insuficiencia renal aguda, ya que dañan el hígado y los riñones.

Bajo esta misma lógica, tampoco se recomienda que estas mascotas consuman pasas, ya que se obtienen al secar las uvas, además no son fáciles de digerir.

