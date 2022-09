Este es el corte de cabello definitivo para "quitarte" esos años de más

Las melenas midi están de moda y de eso no nos queda la menor duda, pues con el paso de los meses vimos el auge de los cortes bob transformarse en tendencias como el wolf cut o el clavicut con melenas por debajo de los hombros y aunque son excelentes alternativas para mujeres maduras que buscan un cambio de look, no son la única opción. El truco está en buscar un diseño de pelo que ayude a "quitarse" esos años de más.

Por fortuna, hay más de un corte de cabello que ayuda a lograr ese efecto rejuvenecedor al rostro, pero solo hay uno con el cual el resultado será glorioso y digno de admirar. ¿La mejor parte?, pues bueno, no tendrás que lucir desaliñada con la temporada otoñal, pues el diseño será tendencia, por lo que podrás lucir a la moda y más joven que nunca con tan solo un par de cortes a la melena y un largo muy discreto con el que no haya que sacrificar toda la melena.

Presume una melena ligeramente larga. (Foto: IG @naomi)

El corte shaggy se puede llevar después de los 50 para un efecto rejuvenecedor

Así que si estás en búsqueda de un nuevo look con el cual presumirte más fresca, en tendencia y con un estilo con el cual "quitarte" esos años de más, llegaste al lugar correcto y sólo tendrás que dejar tu actual corte de cabello por el famoso shaggy que ha tenido un gran protagonismo a lo largo del año, pero que tiene el match perfecto con el otoño. Por si fuera poco, se trata de una tendencia muy favorecedora para todos los tipos de pelo y formas del rostro.

El truco para lograr lucir espectacular este 2022 está en comenzar a dejar crecer la melena para llevarla midi, luego de varios meses en los que el pelo corto fue la gran sensación; en lo que respecta al estilo, es importante recordar que puede llegar a ser muy cambiante, en especial al considerarse si el pelo es lacio o rizado, grueso o delgado, pero en todos hay un punto en común: dar volumen en zonas estratégicas para poder rejuvenecer al instante.

Luce muy elegante. (Foto: IG @naomi)

Para lo anterior se realizan varias capas, que también están de moda, pero a diferencia de otros estilos de cabello populares, para llevar este corte de la forma correcta basta con llevarlas en diferentes largos, pues esta forma irregular es perfecta para darle volumen al cabello. Lo ideal es que en la parte de la coronilla se vea mayor definición, mientras que en el resto de la melena se pueden llevar ligeramente más largas.

Finalmente se puede agregar algún flequillo, pues este detalle ayudará a enmarcar el rostro y así lograr un efecto rejuvenecedor en cuestión de segundos. Además, al tratarse de algo pensado para cada persona, el resultado nunca será el mismo, ya que el secreto está en buscar la opción que mejor se acople al rostro; sin embargo, no debe pasar por alto que para lograr esa imagen un poco más "punk", los degrafilados son una excelente alternativa que después de los 50 años lucen muy elegantes.

Los rizos lucen perfectos. (Foto: Pinterest Behindthechair)

