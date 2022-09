Estos son los 3 cortes de pelo que ya no se usarán en 2023

Los cortes de pelo deben estar a la moda para que la mujer esté siempre espléndida. Sin embargo, no siempre sabemos cuáles son esos cortes que dejarán de estar en vanguardia y pasarán al olvido, corriendo el riesgo de usarlos y quedar anticuadas. Es por ello que hoy nos anticipamos al cierre de año y te diremos cuáles son los estilos que ya quedarán obsoletos en el 2023.

Sabemos que no es necesario que te sometas a un cambio radical en tu melena para estar a la moda, más todavía si eres muy clásica. No deberás renunciar al tipo de corte que más te favorece según la forma de tu cara, pero sí tendrás que actualizarlo. Caso contrario, nuestro estilo quedará obsoleto. En consecuencia, si estás pensando en darle una vuelta a tu look, echa un vistazo por estos cortes que no se utilizarán en los próximos meses, ni muchos menos en el año que viene.

Uno de los cortes de pelo que quedarán en el baúl de los recuerdos es el rapado de un lado. También conocido como undercut, es un estilo de rapado que siempre se usó con una melena larga y que ahora dejo de estar en vanguardia. De acuerdo a expertos, tendremos que dejar ir el rapado y probar distintas alternativas para estar espléndida.

El corte bob nos ha dado muchas satisfacciones, aunque una de sus prácticas ya no será la indicada por la mujer. Se trata del bob a la altura de los hombros, algo que dejó de ser cool y tendencia, por lo que tendremos que acudir a bobs con medidas más cortas. Mientras que si deseamos un cabello a esa altura, debemos acudir a otro tipo de corte.

Foto: Pexels

Por último, expertos en el rubro afirman que uno de los cortes de pelo que tendremos que dejar ir por más que nos duela es la melena larga en forma de pico. Si bien en su momento estaba de moda usar el cabello de esta forma, la mujer debe adaptarse a los tiempos que corren y dejar de utilizarlo. Actualmente se prefieren llevar líneas rectas, algo que nos dará mayor sensación de volumen y nos rejuvenecerá el rostro notablemente.