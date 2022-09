Descubre la Riviera Maya

Sumérgete en una profunda celebración de Día de los Muertos donde, una vez al año, el inframundo espiritual se conecta con el presente.

Este 1o de Noviembre, ven a Palmaïa - The House of AïA, resort de Progressive Wellness, y sé parte de este evento de 2 días donde la tradición y el patrimonio se encuentran en una magnífica experiencia donde todo está incluido. Disfruta de experiencias diseñadas para adultos y niños llenas de exquisita gastronomía saludable, mixología ancestral, música en vivo, arte y ceremonias. Todo en el mejor enclave de playa, rodeado de la exuberante y misteriosa selva Maya.

Descubre un paraíso escondido donde los sentidos y la mente se renuevan gracias a una experiencia holística de bienestar y una exquisita gastronomía, con una de las mejores playas de la Riviera Maya, rodeada de exuberante jungla.

Ubicado en Playacar, un exclusivo complejo turístico y residencial en Playa del Carmen, este imperturbable santuario invita a los huéspedes a embarcarse en un viaje de Progressive Wellness con exquisita gastronomía saludable al centro de un programa holístico integral, enfocado en la profunda exploración personal.

Palmaïa es un resort que va más allá de lo convencional, creando nuevas categorías de experiencias naturales, con una creciente comunidad construida sobre una base de participación genuina, sostenibilidad y la santidad de la vida.

Esta magnífica experiencia se ve enriquecida por el concepto “Gifting Lifestyle” de la propiedad, donde todos los restaurantes a la carta, todas las bebidas, servicio a la habitación las 24 horas y actividades holísticas, están incluidas en un solo precio.

Este resort cuenta con 234 Suites frente al mar exquisitamente diseñadas, libres de crueldad animal, 4 piscinas infinitas, un Beach Club al estilo Mykonos, un Health Café, fitness center, Spa en la jungla, Kids Club inspirado en educación Waldorf y una rotación diaria de amenidades holísticas que nutren y despiertan mente, cuerpo y alma, como sesiones de meditación guiada, clases de yoga, baños de sanación con sonido, ceremonias de cacao, Temazcal y mucho más, como parte del programa de crecimiento personal de la propiedad: Architects of Life.

UN VIAJE DE BIENESTAR A TRAVÉS DE LA GASTRONOMÍA SALUDABLE

No importa en qué etapa del viaje te encuentres, si recién estás comenzando tu búsqueda por un estilo de vida más saludable y equilibrado, si estás a mitad de camino o si ya has logrado tus objetivos, el concepto de “Progressive Wellness” de Palmaïa brinda a sus huéspedes un programa personalizado y no restrictivo, centrado en alimentos saludables que, junto a una amplia variedad de actividades holísticas y experiencias curativas, promueven la reconexión con uno mismo y la naturaleza, permitiendo al huésped enfocarse en su crecimiento personal a su propio ritmo.

La playa de arena blanca de Palmaïa y sus impresionantes vistas al océano solo se comparan con el deseo de brindar experiencias transformadoras a sus huéspedes, lo que distingue a The House of AïA de otros resorts de bienestar de lujo.

www.thehouseofaia.com