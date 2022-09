¡Olvídate de las canas! El hair contouring es la nueva tendencia que conquistará el otoño

La nueva temporada representa el pretexto perfecto para un cambio de look, en especial para las mujeres maduras que luego de semanas de vacaciones disfrutando de la playa y de la alberca descuidaron su cabello hasta adquirir tonos verdes que opacaron el rubio, o bien, que a pesar de los cuidados no lograron que las canas se mantuvieran fuera del radar. La buena noticia es que la temporada ofrece una gran variedad de estilos de cabello con las cuales lograr el look perfecto.

Y si en otras ocasiones te contamos sobre ideas como la técnica sunkissed para rejuvenecer el rostro, en esta ocasión te revelamos la nueva tendencia para que las canas sean cosa del pasado. Se trata de un método conocido como hair contouring que, como su nombre lo dice, trata de lograr un contorno en el cabello gracias a la aplicación de diversos tonos de tintes que pueden ir desde los castaños oscuros hasta los rubios. ¿Te animas a probarlo?

Son personalizadas. (Foto: Pinterest Hair Adviser)

¿Cómo se consiguen las mechas hair contouring?

Así que si estás en búsqueda de ideas para un cambio de look, esta técnica puede ser una excelente alternativa y la mejor parte es que no sólo podrás olvidarte de los cabellos blancos o grisáceos, sino que tu rostro se verá increíblemente beneficiado, ya que las mechas contouring se realizan de la misma forma que con el maquillaje, es decir, potenciando ciertas zonas de la cara y ocultando los rasgos más marcados.

La mejor parte es que se trata de una técnica que no sólo encaja a la perfección con las vibras del otoño, sino que al resaltar las mejores facciones del rostro, hablamos de un estilo totalmente personalizado para el que una visita al salón de belleza será más que necesaria. Pues en este tipo de mechas, más allá de la técnica, también se tienen que seleccionar de forma adecuada los tintes que se utilizarán para crear el contraste perfecto entre los más oscuros que crean profundidad, y los más claros que ayudan a iluminar.

Si decides apostar por un estilo como este debes procurar que todos los mechones de cabello lleven el efecto de color, ya sea claro u oscuro, se pigmenten de raíz a punta, además que saben ser muy delgados para que a la hora de peinar el cabello se difuminen y pierdan evitando que cada tono quede muy marcado.

Son perfectas para melenas largas o a la altura de los hombros. (Foto: Pinterest Ecemella)

Entre los colores más populares que puedes elegir para lograr este estilo que será tendencia en otoño, puedes apostar por los castaños, tonos dorados o miel, cobrizos, platinos y rojizos; recuerda que estos últimos son los preferidos de cada año pues se ajustan a la perfección con la temporada en la que los colores cálidos están presentes hasta en el mínimo detalle.

La principal razón de dejar tu melena en manos de un profesional es que siguiendo la forma de tu rostro sabrá cuáles son las mejores zonas para aplicar las mechas, ya sea en la parte inferior o en la que cae desde la coronilla, o bien, apostando sólo por la zona del fleco.

Por otro lado, es importante que los tonos más claros enmarquen el rostro, pues este truco es uno de los más conocidos entre los estilistas para que el rostro se llene de luz con un efecto rejuvenecedor, así que tras ocultar tus canas y realizar el contouring en tu melena te quitarás unos cuantos años de encima.

¿Te animas a tu próximo cambio de look? (Foto: Pinterest Fab Mood)

