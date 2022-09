Los 3 alimentos que puedes cenar para aliviar el insomnio

La alimentación que seguimos es clave para el buen funcionamiento del cuerpo y así como puede ayudarnos a prevenir enfermedades gracias a los nutrientes que el cuerpo recibe por medio de la comida, el organismo se ve favorecido por una larga lista de beneficios. En otras ocasiones te hemos contado cómo es que una dieta sana y nutritiva puede ayudar a que la piel o el cabello luzcan perfectos, por poner un ejemplo; sin embargo, las ventajas no sólo se reflejan en lo que podemos ver, sino también en aquello que no.

Uno de los casos es que ciertos alimentos (o nutrientes) son la mejor opción para combatir uno de los problemas que más aqueja por las noches: el insomnio. Algo que muchas personas desconocen es que no hay que pasar horas dando vueltas en la cama con la esperanza de conciliar el sueño, ni mucho menos dejar todo el peso en pastillas para dormir o tés relajantes que, aunque son muy efectivos, pueden llegar a tener contraindicaciones.

Así que si todas las noches tienes problemas de insomnio y ya intentaste de todo para mejorar tu ciclo del sueño, hay un par de cosas que debes considerar sobre tu alimentación y cómo mejorarla; es por ello que en esta ocasión te compartimos algunos de los alimentos que puedes cenar todas las noches para olvidarte del problema y dormir tras minutos de haber tocado la almohada.

¡Dile adiós al insomnio! (Foto: Pexels)

Avena

Seguramente alguna vez has escuchado hablar de la larga lista de beneficios de la avena, entre los que destacan su alto contenido en fibra, lo que la convierte en una de las mejores opciones para las personas con diabetes; sin embargo, tiene una larga lista de nutrientes que la convierten en un superalimento que incluso ayuda a combatir el insomnio, por lo que siempre puedes agregarla a tu cena para comprobar lo que puede hacer por mejorar tu calidad del sueño.

Así que si quieres descansar mejor, prepara un poco, en especial caliente para que te ayude a estar más relajado y es que algo por lo que destaca es por ser rica en avenina, una proteína que funciona como tranquilizante y por la cual se pueden aliviar problemas relacionados al estrés y la ansiedad, como es el caso de los nervios y la agitación. Por otro lado, quienes la coman todas las noches también notarán el cuerpo más relajado gracias a que la melatonina ayuda a que la musculatura está más relajada.

Pero antes de agregarla a tu dieta diaria, en especial al último alimento del día, es importante que tengas en cuenta que deberás comerla por lo menos dos horas antes de ir a la cama para que sus propiedades puedan fomentar la producción de melatonina y así conciliar el sueño en cuestión de minutos.

Frutos secos

Otra alternativa para antes de ir a la cama son los frutos secos como las almendras, avellanas, nueces, pistaches, piñones o cacahuates o los anacardos, pues se sabe que todos ellos sin ricos en melatonina la hormona del sueño, que como adelantamos, ayuda a mejorar el ciclo del sueño, así como de magnesio, otra sustancia que puede ayudarte a dormir con mayor facilidad.

Puedes combinar estos alimentos. (Foto: Pexels)

A pesar de su larga lista de beneficios es importante que tomes en cuenta que los frutos secos dan energía, así que debes ser muy cuidadoso con las porciones, o bien, las comas a lo largo del día y horas antes de ir a la cama notarás un cambio importante frente al insomnio.

Un vaso de leche

La otra hormona del sueño es la serotonina y para producirla, el cuerpo necesita de triptófano, una sustancia que está presente en la leche y es por ello que se recomienda beber un vaso todas las noches para olvidarse de problemas relacionados al insomnio. Además, se suele creer que al agregar este alimento a la dieta nocturna puede fomentar que las personas no sólo duerman más rápido, sino también con una mejor calidad y profundidad a lo largo de toda la noche.

Además, un vaso de leche es una excelente alternativa para aquellas personas que prefieren no cenar o apostar por algo muy ligero y la buena noticia con esta bebida es que se puede consumir tanto fría como caliente y el resultado será el mismo.

Finalmente, es importante que antes de realizar cambios en tu dieta consultes a un profesional de la salud, en especial si tus niveles de estrés son demasiado altos y ellos están ocasionando el insomnio. Asimismo, es fundamental que no se deje todo en manos de la alimentación, sino también implementar otros hábitos saludables como ir a dormir a una hora adecuada y no por la madrugada, ya que esto no sólo puede detonar el insomnio, sino también efectos negativos en el cerebro.

