Descubre los 3 mejores perfumes que puedes regalar a toda mujer

Los perfumes son uno de los regalos más significativos que una mujer puede recibir. Es que representa el símbolo del amor y el detallismo, ya que pasaste horas y horas pensando cuáles son las notas que mejor le sientan a la agasajada y recordando cuáles les has sentido alguna vez. Y si a pesar de eso todavía no te decides sobre qué fragancia es mejor para regalarle a una dama, hoy te diremos cuáles son las 3 mejores.

No es novedad alguna que usar perfumes es uno de los principales accesorios, no solo para las mujeres sino para cualquier persona, debido a que resultan un plus para hacerte brillar en cualquier parte. Es por eso que no puede faltar, por lo que es un perfecto regalo que dejará a la otra parte completamente feliz. Además, desde el plano emocional, nos aseguraremos haber cumplido con las expectativas de la persona.

Una excelente fragancia, propicia para cualquier ocasión, es Balade Sauvage. Se trata de un aroma inspirado en intensas sensaciones. Nos traslada a un momento pasado, a la sombra de una higuera leyendo un libro, lugar en donde se liberan los energéticos aromas cítricos y una brisa fresca que recuerda al sol mediterráneo. Si obsequias este envase, quedarás como una gran amiga.

Otro de los mejores perfumes para regalar a una mujer es el Yves Saint Laurent, una fragancia de la familia olfativa Ámbar Fougère, que se lanzó hace 3 años y fue creada por dos expertos: Anne Flipo y Carlos Benaim. Cuenta con notas de salida de lavanda, mandarina, grosellas negras y petit grain. Sus notas de corazón son flor de azahar del naranjo y jazmín; mientras que las notas de fondo son vainilla de Madagascar, almizcle, cedro y ámbar gris.

Por último, una fragancia que querrá cualquier mujer es For Her, de Narciso Rodríguez. Estos perfumes, además de tener una trayectoria intachable, se caracterizan por pertenecer a una familia olfativa de Almizcle Floral Amaderado. Sus notas de salida son flor del naranjo africano, osmanto y bergamota; las notas de corazón son almizcle y ámbar; y las notas de fondo son vetiver, vainilla y pachulí.