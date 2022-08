Nicole Peña tiene el maquillaje perfecto para lucir radiante en tu graduación

En un evento tan importante como lo es el día de nuestra graduación siempre buscamos las alternativas que nos hagan lucir más guapas que nunca y es que los años de haber estudiado para convertirnos en profesionales e iniciar una nueva etapa en nuestras vidas no deben pasar desapercibidos. Y aunque toda la atención está centrada en qué vestido o traje será la mejor opción para derrochar estilo, no es lo único que importa, pues aún si no eres amante del mundo de la belleza, sabrás que un buen maquillaje es clave para lucir con estilo.

Así que si tu graduación está en puerta y quieres conquistar toda esa noche con las tendencias de maquillaje más bonitas de la temporada no hay mejor opción que apostar por un efecto de "Siren eyes" del que ya te hemos hablado en otras ocasiones y que se puede ajustar a la perfección a todo tipo de rostros y caras. Pues su factor alargador en la zona de los ojos es clave para lucir entre juvenil y sensual, algo que sin duda todas las graduadas buscan para una fecha tan importante.

Como te hemos contado en otras ocasiones, los "Siren eyes" llegaron para destronar a los famosos "Foxy eyes" que impuso Bella Hadid, entre otras celebridades, y de hecho recupera algunos aspectos de dicha tendencia, pero esta nueva técnica se ha viralizado en redes sociales durante las últimas semanas por lo perfecta que resulta. Por supuesto, entre los nombres que ya la han lucido destaca Nicole Peña, quien este fin de semana disfrutó de una fiesta con el mejor maquillaje de la temporada.

Es la tendencia de maquillaje preferida de la temporada. (Foto: IG @nicolepp18)

¿Y sabes cuál es la mejor parte de esta tendencia?, ¡qué es atemporal!, así que no tengas miedo en lucirla si tu graduación será durante las últimas semanas del verano, si será en el otoño o si aún faltan varios meses y el gran día llegará hasta el invierno. Pues como notarás a continuación, se trata de una técnica ideal para que toda la atención se centre en los ojos con un efecto alargador, mientras que en el resto del rostro sólo hay que afinar las facciones para lograr una imagen de lo más femenina.

De acuerdo con Nicole Peña, una forma de innovar esta técnica de maquillaje es combinarla con un delineado egipcio muy alargado y que sólo abarque el párpado móvil con el fin de lograr ese efecto de ojos de sirena, pero para que te luzcas como nunca y con el mejor estilo, te compartimos todos los detalles con los que la hija del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, causó furor en redes sociales.

Entre los trucos para lucir radiante el día de tu graduación está en jugar con varios tonos de sombras cafés para darle profundidad y ese efecto alargador en los ojos. Para empezar hay que aplicar un tono oscuro desde la comisura de los ojos y extenderla hasta media cuenca; mientras que desde donde quedó el primer trazo se debe trazar un difuminado con una sombra más clara que caiga hasta el lagrimal. Posteriormente, aplica un tono beige en el párpado móvil.

Luce perfecto con cualquier estilo, así que tu vestido le dará el toque final. (Foto: IG @nicolepp18)

Antes de llegar al delineado toma la sombra más oscura y aplícala en el párpado inferior; el truco para lograr ese efecto alargador está en sólo dejar el color en la punta del ojo y unirlo al maquillaje antes marcado. Por otro lado, para crear un efecto más alargador y darle luz a la mirada, aplica un poco de iluminador debajo de las cejas, mismas que deberán estar muy bien maquilladas y definidas con tu tendencia preferida.

El último paso es trazar el delineado egipcio y para ello debes procurar que en el párpado quede delgado, para que al llegar a la comisura de los ojos no te cause ningún problema el trazo, en especial si la forma de tus ojos es encapotada, no olvides que la cola del delineado debe quedar muy alargado para ayudar a los ojos a verse más largos y que la cola debe de quedar justo a la altura de la punta de las cejas. En lo que respecta al lagrimal, procura alargar el delineado para que el efecto luzca perfecto.

Otro aspecto que también podemos recuperar del look de Nicole Peña y que no debes pasar por alto el día de tu graduación es que al llevar toda la atención en los ojos, el resto del rostro debe ir lo más natural posible, así que apuesta por una base de tu tono, corrige las imperfecciones y resalta tus mejores facciones para estilizar el rostro y estará lista.

Aunque actualmente la fiebre por los labiales ha resurgido con mucha fuerza y en todos los colores posibles, Nicole Peña ha dejado en claro que la mejor opción es apostar por un labial nude y aplicar un poco de gloss para hacerlos brillar y no opaquen el protagonismo de los ojos.

