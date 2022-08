Millie Bobby Brown posa con el atuendo juvenil ideal para una noche importante

Millie Bobby Brown, de 18 años, es una de las actrices con más proyección de Hollywood, pero en esta ocasión llamó la atención de todos un evento de telefonía con un increíble outfit que es ideal para las mujeres jóvenes y te daremos todos los detalles por si estás interesada en replicarlo.

Y es que su atuendo era tan bueno, que la protagonista de “Stranger things” acaparó todas las miradas. Millie es una actriz y modelo británica. Inició su carrera en la actuación desde muy pequeña cuando se mudó a Orlando, Florida en 2011. Saltó a la fama por su interpretación del papel de Once en la serie de Netflix Stranger Things.??

Siempre destaca con sus outfits. Foto: Especial.

¿Cómo replicar el atuendo de Millie Bobby Brown?

La también modelo portó uno de sus diseñadores favoritos, Louis Vuitton. La falda está recién salida de la pasarela S/S22 y encaja con la tendencia gótica vista en otras firmas como Marc Jacobs y Balenciaga.

Es un ícono para las audiencias más jóvenes. Foto: Especial.

La fundadora de “Florence by Mills” completó su elegante conjunto con un largo collar de oro, una pulsera a juego, tacones altos negros, y derrochaba glamour con su lápiz labial rojo rubí y su cabello rubio. No es necesario ir por las prendas y accesorios originales para recrear este increíble look.

Recientemente también se volvió tendencia por que abrió su corazón y comentó que recibía mensajes violentos sobre su manera de ser, pero luego intentaba ser otra persona y otros también odiaban eso.

Sin embargo, mencionó que le ayudó entender que no necesitaba ceder ante la presión externa y que solo tenía que desarrollarse dentro de sí misma y que se demostró a sí misma que podía ser alguien importante en el cine y la televisión.

