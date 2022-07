Desigualdad salarial en Hollywood beneficia a los hombres sobre las mujeres

Millie Bobby Brown conquistó al público en 2016 con el personaje de Eleven en Stranger Things, cobrando 20 mil dólares por episodio, actualmente en su cuarta temporada, recibió 350 mil, ganando más que sus compañeros hombres, algo que pocas veces pasa en Hollywood.

Bobby, Winona Ryder (Joyce) y David Harbour (Hopper), son los tres actores que mejor ganaron por capítulo con la misma cantidad. Mientras que el cuarteto de jóvenes que completan el elenco principal obtuvieron 250 mil.

Aunque esto es un gran precedente en la industria, la desigualdad salarial sigue estando latente en Hollywood, la misma Bobby Brown ocupa la casilla 19 de los mejores actores pagados del año, al recibir 10 millones de dólares por protagonizar la secuela de Enola Holmes, nueve veces menos que el actor mejor pagado. Este hombre es Tom Cruise, quien ganó 100 millones de dólares por su trabajo en Top Gun: Maverick.

La experiencia de Cruise es garantía para la taquilla, sin embargo, es notorio que las mujeres siguen ganando menos. En el Top 20 de los actores mejores pagados, según Variety, sólo aparecen dos mujeres; dos casillas delante de Millie está Margot Robbie, quien obtuvo un contrato de 12.5 mdd por su papel de Barbie.

Detrás de Cruise aparece Will Smith por su trabajo en Hacia la libertad, que le dio un ingreso de 35 mdd; y Leonardo DiCaprio por participar en Killers of the flower moon, obteniendo una ganancia de 30 millones.

DiCaprio suele figurar en este tipo de listados con mayor frecuencia, provocando controversia porque en algunos proyectos ha ganado más que las protagonistas. Como fue el caso de Don´t Look Up, donde Jennifer Lawrence dijo que cobró menos que el actor, quien tenía la misma tarifa, y ella obtuvo 25 mdd.

Lawrence es una de las actrices que más habla de esta diferencia salarial. En 2014, tras el hackeo a Sony que reveló el salario de varias figuras, señaló que recibió un pago muy inferior al de sus colegas hombres (Bradley Cooper, Christian Bale y Jeremy Renner) en La gran estafa americana.

Hasta la casilla 23, aparece otra mujer con un sueldo a destacar, se trata de Emily Blunt por 'Oppenheimer': 4 millones de dólares

Anya Taylor-Joy cobró 1.8 millones de dólares por 'Furiosa', lo que la deja en la casilla 26.

El Top 5 de hombres mejor pagados lo completan Brad Pitt con 30 mdd y Dwayne Johnson con 22.5 mdd.

En 2020, Forbes publicó que la actriz mejor pagada era Sofía Vergara con 43 mdd.

2014, Brown hizo Intruders como Madison O'Donnell.

2015, interpretó a Lizzie en la serie Modern Family.

2019 debutó en el cine con Godzilla: King of the Monsters.

