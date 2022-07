Michelle Salas y el look de traje sastre con sandalias que te harán derrochar estilo en la oficina

Armar el look perfecto para ir a la oficina y presumir el mejor estilo puede se todo un reto, sobre todo si hay un código de vestimenta que se debe respetar; sin embargo, el mundo de la moda ofrece muchas alternativas para lucir en tendencia y sin descuidar la formalidad de un atuendo para el trabajo. De hecho muchas celebridades han compartido sus secretos para lograr el balance ideal entre los aspectos anteriores, pero la mexicana con las mejores cátedras de estilismo es, sin duda, Michelle Salas.

Pues la modelo e influencer siempre luce los looks más icónicos de cada temporada y para este verano afirmó que las sandalias de punta cuadrada no pueden faltar en ningún atuendo, incluyendo aquellos pensados para ir a la oficina. Como era de esperarse, el resultado es demasiado glamuroso y logra combinar a la perfección más de una tendencia del 2022, además que balancea una imagen relajada con una elegante.

La tarde de este martes 5 de julio la miembro de la Dinastía Pinal conquistó Instagram al publicar una sesión de fotos para presumir el outfit con el que se robó todas las miradas en París, Francia, donde asistió a la pasarela de alta costura de Dior con la combinación más elegante y perfecta para el verano. Por supuesto, sus fans la llegaron de halagos por tan acertado atuendo con el que resaltó su belleza.

Este es el look de Michelle Salas con el que puedes ir a la oficina. (Foto: IG @michellesalasb)

Este look viral está caracterizado por un traje sastre en color blanco y de seda, un material que se ha convertido en la gran sensación del verano y que según Michelle Salas, es la mejor opción para lucir en tendencia aún en la oficina. Algo que se debe de tomar en cuenta, de acuerdo con su más reciente cátedra de moda, es que los pantalones deben ser de toro alto para marcar la cintura; mientras que las piernas deben tener un corte recto para ayudar a alargar el cuerpo.

En lo que respecta al saco, lo ideal es usarlo en la talla correspondiente, pues lo oversize puede hacer que la imagen sea menos formal; asimismo, los accesorios son pieza clave y aunque está de más señalarlo, botones en los puños de la prenda puede marcar la diferencia.

Michelle Salas agregó accesorios para elevar el look. (Foto: IG @michellesalasb)

Por otro lado, Michelle Salas impuso moda al agregar unas sandalias de punta cuadrada que, como te hemos contado en otras ocasiones, son lo último en moda y no pueden faltar en ningún guardarropa. Prueba de lo anterior es que fueron la pieza clave para elevar el look de la bisnieta de Silvia Pinal, de hecho, en ellas se puede agregar un poco de color para romper el look total white. Además del calzado, en el bolso se puede agregar el color, tal y como lo demostró con un bolso mini verde.

Finalmente, al ser toda una diva de la moda, demostró una vez más que los accesorios son necesarios para elevar cualquier look y para esta ocasión Michelle Salas sólo apostó por unas arracadas doradas, un lujos reloj y unos lentes de Sol, tres piezas que sin duda salvarán de un apuro para quienes buscan un outfit para oficina.

La seda está de moda para este verano. (Foto: IG @michellesalasb)

SIGUE LEYENDO

Desde la cama, Michelle Salas se llevó todas las miradas

Michelle Salas presume cinturita con diminuto crop top | FOTOS

Michelle Salas modela su figura con pantalón de talle alto y ombliguera con escote de corazón