Mente Mujer: Pamela Salinas Parra da acompañamiento a las mujeres que acaban de tener un bebé

Para Pamela Salinas Parra, doula postparto y fundadora de Maternando a Mamá, es necesario un acompañamiento a las mujeres que acaban de tener a sus bebés, asegura que eso puede evitar o detectar la depresión postparto, porque son muchas las mamás que no reportan el padecimiento, ya que en algunos casos ni siquiera saben lo que están experimentando, y suele haber juicios de la sociedad por no disfrutar la maternidad.

“Una madre está sosteniendo una vida 24/7 los primeros meses, ninguna mujer está preparada, no para ser mamá, sino para lo que implican los cuidados, porque no es sólo apapachar, es cuidar y el postparto inmediato es sostener una vida, los seres humanos nacemos para ser cuidados, no podemos sobrevivir sin otra persona y eso es mucha presión”, detalló Salinas Parra.

Pamela Salinas Parra Ha hecho acompañamiento a mujeres en Nueva Zelanda, Canadá y España (Foto: JDS Agencia)

Pamela ahora es madre de tres y sabe lo que es enfrentar una rutina, “la maternidad a veces se vuelve enajenante, porque lo único que hacer es cambiar pañales, alimentar, bañar, y así un día es igual al otro y al otro y así va a ser la semana siguiente, el mes siguiente y el siguiente y se vuelve muy agotador hacer lo mismo todo el tiempo”.

Asegura que es importante hacer seguimiento, “el momento del nacimiento se acaba, pero el postparto sientes que es eterno, porque lo vives durante los dos primeros años, entonces cuando nace Victoria, mi tercera criatura, me convencí de que alguien tiene que acompañar a las mamás porque es muy duro, y aunque ya no me asustaba hay cosas que tuve que aprender por primera vez y cosas que no sabía”.

Como parte del trabajo que ahora ella hace con las mujeres es un acompañamiento totalmente emocional, “trato de crear un espacio de seguridad para la mamá, lo bueno de esto es que ya en época hay muchas que aceptan que no la están pasando bien, aceptan que eso no les gusta y que no lo están disfrutándolo y por eso tengo que hacer y sostener un espacio de seguridad para ellas”, comentó.

Salinas Parra detalló que uno de los factores que influyen en que muchas mujeres no externen que tienen depresión postparto tiene que ver con la romantización de la maternidad, ya que hay todavía muchos juicios y tabúes sobre el tema.

Aunque en siete años que lleva de actividad no ha encontrado ningún caso extremo, si ha tenido que aplicar evaluaciones muy específicas para detectar si su paciente necesita ayuda de otro tipo y tras los resultados ella les recomiendo asistir con un psicólogo o psiquiatra, dependiendo el caso.

“Cuando el problema no es grave tenemos que ver si su círculo social también tiene que ser revisado y si hay antecedentes de depresión en su familia, ya que es un gran factor de riesgo, tenemos que ser cuidadosas en todos los detalles”.

DATOS

Ha hecho acompañamiento a mujeres en Nueva Zelanda, Canadá y España.

En 2015 se certificó como doula postparto en San Francisco, Estados Unidos.

En México aún no existe una certificación para hacer acompañamiento postparto.

Las Dulas postparto pueden cocinarle, hacerle las compras, solo lavar los trastes.

