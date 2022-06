Este es el truco para eliminar las manchas de sudor de la ropa

La correcta limpieza de la ropa no sólo implica meterla a la lavadora con el jabón más oloroso y dejar que el movimiento circular de la máquina trabaje por nosotros, pues si bien es cierto que ayuda bastante cuando no tenemos tiempo de lavar a mano cada una de las prendas, también se debe reconocer que en muchas ocasiones el autolavado no es la forma más eficaz para eliminar la suciedad y en especial las manchas.

De hecho, muchas personas prefieren primero tallar la ropa a mano con el fin de eliminar todo tipo de suciedad y posteriormente dejar que la lavadora termina con el enjuagado y el secado. Pues para nadie es secreto que muchas manchas, en especial las del sudor, requieren de un trabajo específico en la zona para que la prenda recupere su color original; sin embargo, en ocasiones esto no se soluciona con agua y jabón, por lo que se requiere de recurrir a los trucos caseros más efectivos.

Es por ello que en esta ocasión te revelamos el truco más eficaz para eliminar las manchas de sudor de la ropa de forma fácil y rápida, por lo que tendrás que olvidarte de pasar horas tratando de recuperar el color original y sin causar daños en la prenda a causa de la fricción del tallado. La mejor parte de este consejo es que no tendrás que gastar ni un solo peso, pues para el preparado sólo se necesitan dos ingredientes presentes en el hogar.

La lavadora no siempre elimina las manchas de la ropa. (Foto: Pexels)

Así debes cuidar tu ropa para eliminar las manchas de sudor

Las prendas más afectadas por las manchas de sudor suelen ser en camisas de botones y cuello, pues al tratarse de una prenda ligeramente entallada a la silueta, la piel y la tela están en contacto directo, por lo que las manchas del sudor comienzan a teñir la unión de las mangas con el torso y los cuellos. Por supuesto, es más común ver casos como estos cuando se trata de prendas blancas o de colores claros.

La buena noticia es que este truco casero es de lo más efectivo para que el color amarillento del sudor en combinación con los desodorantes, no arruine la prenda. Como te adelantábamos, para ponerlo a prueba sólo se requieren de dos ingredientes que estarán en tu alacena; el primero de ellos es un limón y, el segundo, bicarbonato de sodio.

Extrae el jugo del limón y viértelo en un frasco de vidrio. Agrega al jugo dos cucharaditas de bicarbonato de sodio. Mezcla hasta obtener una pasta. Toma tu prenda manchada por el sudor y con ayuda de un cepillo de dientes coloca la pasta tallando suavemente. Deja reposar la mezcla en la prenda por al menos 30 minutos. Enjuaga la ropa y lávala con normalidad.

Tras realizar este truco notarás que toda tu ropa estará libre de manchas, aunque en el caso de aquellas prendas que tienen bastante tiempo con el color amarillento, se puede repetir el proceso y después de enjuagar la pasta, colocar un poco de agua oxigenada para que sea más fácil desprender toda la suciedad.

