Christian Nodal nuevo look, diseños de uñas para lucirse como el cantante este verano

El nuevo look de Christian Nodal es uno de los temas más comentados en redes sociales y aunque ha generado todo un debate entre quienes critican y apoyan su nuevo estilo, para muchos otros se ha convertido en una nueva figura masculina de la cual tomar inspiración para estar en tendencia. Y aunque no todos se arriesgarían a decolorarse el cabello, hay quienes se animarían a llevar las uñas de colores, justo como las del cantante.

Pues si algo sorprendió de su nuevo look (además de un rubio en su cabello) son sus uñas pintadas con esmalte celeste y diseños a mano alzada con varias figuras. A pesar que el cantante de "Adiós amor" no ha presumido a detalle sus manos, muchos de sus fans ya quieren llevarlas como él y sumarse a las tendencias más virales de este verano que, si de manicura se trata, no sólo destacan las de Christian Nodal.

Es por ello que compartimos algunos de los diseños de uñas ideales para lucirse este verano con todo el estilo del intérprete de regional mexicano, quien se sumó a otros famosos como Bad Bunny, Alejandro Speitzer, Diego Alfaro o Harry Styles, para imponer las tendencias que tanto hombres como mujeres llevan.

Celestes con diseño

La primera tendencia de esta lista es la que recientemente lució Christian Nodal, es decir, apostar por un sólo color de uñas y para ello no hay mejor opción que el celeste. Aunque hemos de reconocer que quienes no son amantes de este tono pueden lucir verde, fucsia o amarillo, pues son los colores preferidos de la temporada tanto para las uñas, maquillaje o ropa.

Lo siguiente que se debe realizar es seleccionar el diseño que se llevará en las uñas, algunas ideas son dibujar cruces, caritas, corazones o aquellos con un toque más tropical con palmeras y aves. De preferencia y para que los trazos luzcan más, se deben realizar con esmalte negro y siempre apostar por opciones brillosas.

Así se ven las nuevas uñas de Nodal. (Foto: Especial)

Metálicas

Esta no es la primera vez que Christian Nodal presume una manicura perfecta y entre otros de sus diseños destaca este con esmaltes metálicos, pues este verano una de las tendencias de moda preferidas es precisamente esta intensidad de colores.

Pero para darle su toque personal, el cantante agregó stickers como caritas, corazones y cráneos; cabe destacar que esa idea se la realizó en pareja junto a su ex prometida, Belinda, por lo que las redes sociales enloquecieron.

Este es otro diseño con el que Christian Nodal encendió las redes. (Foto: IG @luxurynailsmakeup)

Minimalistas

Un diseño de uñas muy similar al primero es lucir figuras de todo tipo; sin embargo, lo que hace diferente a esta idea es que la uña se puede llevar al natural y con los trazos en color negro, además de apostar por esmaltes mate que den un aspecto menos llamativo a la manicura, o bien, apostar por un color blanco.

Claro que lo anterior no es una regla que se deba seguir al pie de la letra, pues se pueden agregar colores como base, pero para mantener un estilo minimalista es necesario cuidar que los trazos sean con líneas delgadas o lunares pequeños. Una idea es la que Diego Alfaro llevó hace un tiempo y que es perfecta para hacer que las manos luzcan con mucha elegancia.

Estas dos ideas de uñas minimalistas son perfectas para el verano. (Fotos: IG @alezazuetanails y @kapsalon_aklassedames)

Blancas

Las uñas blancas nunca pasarán de moda y son las preferidas de muchas personas, pues a pesar de lucir mucho y atraer todas las miradas, son ideales para un diseño sencillo y discreto que mantiene la elegancia. Por supuesto, para darle un toque más coqueto también se pueden agregar algunos elementos a las uñas que pueden ir desde estampas con formas más elaboradas, o trazos a mano alzada.

Una de las ideas más virales del momento es la de Harry Styles, pues el cantante sorprendió con una base blanca en uñas cortas, con un corazón rojo centrado en cada uña. Este diseño rápidamente conquistó a sus fans, quienes lo han recreado y el resultado es perfecto para el verano, ya que no solo febrero es la temporada para el amor.

En lugar de corazones también se pueden agregar caritas amarillas. (Foto: IG @yerlyn_cg)

Fresas

Una de las frutas más deseadas del verano son las fresas, mismas que se pueden llevar con el mejor estilo en las uñas y prueba de ello es este colorido diseño que hará que las manos luzcan perfectas. La mejor parte es que es una idea magnífica para cualquier persona, ya que el resto de elementos que acompañan la uña se pueden sustituir por otros.

La idea más viral es acompañar las fresas con animal print de vaca, flores y nubes, mismos que crean el contraste de colores ideal para dar ese toque veraniego que tanto se busca.

También se pueden lucir diseños con varias frutas. (Foto: IG @artsbychloe2020)

