Esta es la verdadera razón por la que no debes pisar una chinche verde

El jardín podrá exhibir distintas flores y plantas, pero también es cierto que las plagas de insectos posarán sus ojos en nuestro parque y podrán dañar cultivos. Y una de las plagas más frecuentes es la chinche verde, un insecto que no se alimenta de la sangre, por lo que no será una amenaza para los humanos, pero sí para las plantas. Sin embargo, con frecuencia intentamos eliminarlas, pero existe un motivo por el cual no se deben pisar estos bichitos.

La chinche verde está presente en América y en algunos países de Europa. Son insectos que optan por los climas cálidos y suelen vivir entre la vegetación, por lo que es habitual encontrarlas en las huertas, campos y en el jardín. Esta especie prefiere alimentarse de la savia de las plantas que puede obtener a través de las hojas, flores, frutos y tallos que perforan con sus afiladas piezas bucales. No tienen una planta favorita y se alimentan de especies de todo tipo, desde plantas hortícolas, flores ornamentales, cereales o árboles frutales.

Estos insectos son peligrosos porque pueden convertirse en grandes plagas para los cultivos. Tal es así que pueden transmitir enfermedades a los frutos y puede producir en el fruto infecciones de hongos o bacterias. También la chinche verde hará que la planta se deseque o que presente malformaciones.

Aunque, como se mencionó anteriormente, no es peligrosa para los seres humanos. Cuando una chinche verde se asusta libera un líquido de olor fétido para ahuyentar el peligro y en algunas ocasiones puede llegar a picar, pero la picadura no es como la de las chinches que encontramos en el hogar. Se parece más a una picadura de avispa y provoca un dolor intenso en el momento de sentir el pinchazo, enrojecimiento e hinchazón, es por ello que expertos recomiendan no pisarlas.

Foto: Pixabay

Por lo tanto, el remedio más efectivo es la aplicación de insecticidas en los primeros estadíos de la plaga y también se pueden emplear métodos de control biológico. Mientras que existen remedios caseros para exterminar la plaga de chinche verde que atormenta el jardín, tales como cultivar dientes de ajo entre las plantas del parque.