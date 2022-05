¿Te late la naturaleza? Descubre como puedes ayudar a rescatar 4 millones de abejas en México

Las abejas forman parte de un delicado balance natural y que son vitales para la vida en este planeta, esto de acuerdo con información de Naciones Unidas.

Y es que tan solo para que los humanos podamos disfrutar de nuestros alimentos, las abejas se encargan de polinizar flores y hacer el 75% de las frutas y semillas que consumimos.

Pero pese a la enorme importancia, las abejas están en peligro de extinción, por ello, la asociación civil Efecto Colmena y Cheerios de Nestlé han presentado la iniciativa Un Zumbido de Ayuda, mediante la cual se busca crear conciencia acerca de la importancia de las abejas.

Mairim Carrillo, gerente de Marcas de Cereales para Adultos y Familia en México de Nestlé, explicó que este programa tendrá la duración de un año y se hará a través de la compra de una caja de cualquier presentación de Cheerios con la leyenda “únete al rescate de 4 millones de abejas”, en la cual se podrá escanear el código donde los consumidores podrán maximizar o materializar más su contribución al personalizar una abejita virtual y compartirla en sus redes sociales.

Asimismo, explicaron que se busca crear conciencia acerca de la importancia de las abejas, además de que la marca contribuirá como aliado polinizador en el rescate de colmenas en riesgo y la reubicación en el apiario Abejedario, en el estado de Hidalgo.

Carrillo compartió con El Heraldo de México que si bien el proyecto tiene de plazo un año, lo cierto es que están abiertos a ver qué más se puede hacer con base a la interacción de los consumidores.

“Con esta iniciativa queremos ver cómo reacciona la gente, o sea, hay una expectativa de salvar 4 millones de abejas y obviamente vamos a hacer como un conteo de cuantas personas se van sumando al movimiento, y si vemos que hay una reacción muy positiva de esto entonces probablemente estaríamos considerando ver si a futuro podemos mantener este tipo de acciones”.

Por su parte, Jerónimo Quiróz, cofundador de Efecto Colmena, señaló que “las abejas no son un peligro ni una amenaza, sino nuestras aliadas para que los cultivos se conviertan en toda una amplia variedad de alimentos nutritivos en el día a día. Si nos encontramos con una, no hay que matarla y solamente pasar de largo sin hacer movimientos bruscos para evitar ser picados. Su función es polinizar, y sin ese importante proceso nuestros alimentos podrían no existir. Les debemos mucho más de lo que pensamos, pues al menos dos terceras partes de las especies de cultivos en el mundo dependen de su trabajo”.

alg

Sigue leyendo

Estas son las 3 mejores razas de perros para vivir en un apartamento

Así puedes conservar el ajo para que dure varios días

3 señales que indican que tu gato te quiere