Mente Mujer: La alopecia femenina fomenta la inseguridad en ellas

El cabello es quizás uno de los atributos más importantes del físico humano, por lo que la alopecia sigue siendo un tema tabú cuando se aborda en el entorno femenino.

De acuerdo con la Asociación Colombiana de Dermatología y Cirugía Dermatológica (AsoColDerma), 30% de las mujeres que sobrepasan los 40 años sufre algún tipo de calvicie, mientras que a jóvenes de entre 20 y 30 años suele afectarles en un porcentaje más bajo.

El doctor Enrique Orozco, cirujano especialista en trasplante de cabello, explicó para El Heraldo de México que la alopecia femenina, al igual que la masculina, está principalmente determinada por factores genéticos y hormonales. El debilitamiento del cabello con la edad, los cambios estacionales y el estrés se suman a este problema.

“En las mujeres, como no era algo tan clásico porque vivían otro tipo de roles y el estrés era menor, había menos alopecia en el patrón femenino. Incluso, hace poco no existía el término de alopecia femenina porque no se estudiaba”, agregó el doctor Enrique Orozco.