5 bikinis con los que puedes entrenar al estilo de Niurka

El look perfecto para entrenar de muchas personas son los leggings, tops y tenis; sin embargo, no es un "uniforme" que se deba de llevar en todo momento, pues famosas como Niurka han llegado a demostrar que incluso haciendo ejercicio se puede ver hermosa y para ello la vedette no sólo usa accesorios, sino que presume su figura de impacto en atrevidos bikinis que le permiten tener mayor movimiento en cada una de sus rutinas.

A través de redes sociales, Niurka ha compartido videos entrenando y en muchos de ellos luce los bikinis ideales de la temporada y que además le permiten presumir su figura perfecta, y es que a diferencia de prendas como los leggings, los bañadores permiten ver a detalle cómo se marcan todos los músculos y en el caso de "la mujer escándalo", ha conquistado las redes por un abdomen de acero.

Y si quieres innovar en tus entrenamientos o buscas aprovechar los días en los que vas a la playa, siempre puedes hacer ejercicio con tu bikini del día y entrenar al estilo de la vedette sin tener que sacrificar el estilo. Pues entre sus grandes lecciones también destacan peinados, tenis o botas, así como mini faldas con las que acompaña el top de su bañador.

Bikinis rosas

Todo parece indicar que uno de los colores preferidos de Niurka es el rosa, ya que en más de una ocasión ha presumido bikinis de este color que además de estar en tendencia para la temporada primavera-verano 2022, hace que el cuerpo se vea perfecto. Además, el usar dos piezas por separado ayuda a un mejor movimiento en ejercicios como las sentadillas o abdominales.

Los diseños con los que la ex Aventurera ha conquistado las redes destacan por tener olanes tanto en el top como en las cintas de las bragas, un pequeño detalle que incluso puede ayudar a ganar un poco de volumen en aquellas siluetas con poca cadera. Asimismo, destaca uno en rosa neón y con el clásico corte triangular.

Las bandanas para el cabello son uno de los accesorios que nunca le faltan a Niurka. (Foto: Instagram @niurka.oficial)

Los bikinis de Niurka suelen ser de tiro bajo. (Foto: Instagram @niurka.oficial)

Animal print

El animal print es uno de los estampados favoritos de muchas famosas, entre ellas Salma Hayek y Niurka, quienes han conquistado las redes con los diseños en tendencia. Por su parte, la vedette ha demostrado que son sus preferidos, pues lo tiene en más de un diseño.

Uno de ellos destaca por un estampado tipo leopardo con cintas negras; mientras que otro más tiene cintas blancas y es considerado "micro bikini", por lo que la participante de "La casa de los famosos" suele acompañarlo con una mini falda de tul.

Niurka ha confirmado que los bikinis no sólo son para disfrutar de la playa. (Foto: Instagram @niurka.oficial)

Los chongos altos de Niurka son uno de los peinados más resistentes para entrenar sin tener que preocuparse por la melena. (Foto: Instagram @niurka.oficial)

Bikinis nude

Finalmente, a "la mujer escándalo" también se le ha visto luciendo bikinis en tonos nude con los que resalta cada uno de sus curvas. Además, el diseño para copas grandes y tiro a la cadera permite entrenar con mayor comodidad.

Los bikinis de Niurka también tienen detalles como aros de metal. (Foto: Instagram @niurka.oficial)

SIGUE LEYENDO

Bikinis de color negro para presumir tu cuerpo de playa este verano igual que Cynthia Rodríguez

Bikinis de flores para ser la más sexy de la playa y lucirse como Mariazel | FOTOS

Bikinis ideales para mujeres curvys con los que te sentirás la reina de la playa como 'La Bebeshita'